Den belgiske grand slam-vinder er efter syv år som tennispensionist tilbage som professionel tennisspiller.

Endnu har belgiske Kim Clijsters sin første sejr til gode, efter at hun i februar gjorde comeback som professionel tennisspiller.

Således taber den 36-årige belgier i WTA-turneringen i mexicanske Monterrey tirsdag aften lokal tid 3-6, 5-7 til britiske Johanna Konta.

Det er belgierens anden kamp i det comeback, som belgieren har indledt efter syv år som selvvalgt tennispensionist.

I sin første kamp tabte Clijsters 2-6, 6-7 til spanieren Garbiñe Muguruza ved første runde af Dubai Duty Free Championship midt i februar.

Her viste Clijsters især i andet sæt fine takter, og hun mente også selv, at der var grund til at være positiv.

Clijsters fortsætter comebacket i turneringer i Charleston og Indian Wells.

Det er anden gang, at belgieren genoptager karrieren.

Clijsters var også væk fra tennis i to år mellem 2007 og 2009. Efterfølgende gjorde hun et imponerende comeback.

Blandt andet slog hun Caroline Wozniacki i US Open-finalen i en af sine første turneringer tilbage.

Hendes cv tæller 41 WTA-titler i single. Fire af dem er hentet i grand slam-turneringer.

