Den berømte danske kok og fodboldklubejer Claus Meyer er stor tennisfan. Og især stor fan af det schweiziske ketsjerfænomen Roger Federer.

Meget stor fan - åbenbart!

I en video på sin Instagram-profil stiller Claus Meyer nemlig alle sine følelser for Federer, der netop har annonceret sit karrierestop, til fuld skue.

Han tudbrøler for at sige det lige ud, mens han ser Roger Federer spille én af sine legendariske. SE VIDEOEN, SOM B.T. HAR FÅET LOV AT BRINGE, ØVERST

I en længere tekst til videoen forklarer den succesfulde kok, hvorfor han er så stor fan af schweizeren.

Claus Meyer lader tankerne gå tilbage til Australian Open i 2017, hvor en ude-af-form Federer senesationelt spiller sig frem til finalen mod sin nemesis Rafael Nadal. En kamp, som Roger Federer ender med at vinde på yderst dramatisk vis i fem sæt.

»Livet vil gå videre, men tennis vil for mig aldrig være det samme, uden at du er med,« skriver Claus Meyer, der tagger Roger Federer i opslaget.

41-årige Roger Federer har været med på ATP-Touren i mere end to årtier, og han har vundet 103 ATP-titler - heraf 20 Grand Slams.

Og Federer har toppet verdensranglisten i imponerende 310 uger.