Sikke en lørdag i Melbourne.

20 år efter Kristian Pless strøg til tops i drengesingle og året efter Caroline Wozniackis triumferede i seniorernes damesingle, vandt Clara Tauson pigesingle-finalen ved grand slam-tennisturneringen Australian Open.

»Jeg er utrolig glad og stolt over det på Claras vegne,« sagde hendes far og træner, Søren Tauson, til B.T.'s udsendte efter datteren på flydende engelsk havde afviklet et pressemøde i Melbourne Parks »Tennis HQ«-center.

Han lagde dog ikke skjul på, at Clara Tauson i turneringens seks kampe virkelig har kæmpet med sit spil.

Foto: LUKAS COCH

Vejen til triumfen Clara Tauson har på vej mod Australian Open-sejren spillet seks kampe. 1. runde: vinder 1-6, 6-3, 6-3 over Anastasia Berezov, Australien

2. runde: vinder 7-6, 6-2 over Sijija Wei, Kina

3. runde: vinder 6-2, 7-5 over Valentina Ryser, Schweiz

Kvartfinale: vinder 6-2, 6-3 over Kamilla Bartone, Letland

Semifinale: vinder 6-4, 6-1 over Daria Snigur, Ukraine

Finale: vinder 6-4, 6-3 over Leylah Annie Fernandez, Canada

»Det har været en stressfuld oplevelse for hende at deltage ved Australian Open. Her tænker jeg på, at afstandene i Melbourne Park er enorme, og at det har været svært at få træningstid på banerne. Kort sagt: Man er hele tiden afhængig af andre for at kunne gennemføre sine rutiner. Når det er sagt, indledte hun turneringen skidt, men er dag efter dag vokset med opgaven. Det tager jeg hatten af for,« sagde Søren Tauson og tilføjede:

»Selvfølgelig er jeg som far og træner også glad og tilfreds. Men jeg kigger især på den proces, vi har været igennem. Det er det, der gør mig imponeret over det, hun har præsteret.«

Efter hjemkomsten fra Australien, er hun udtaget til det danske Fed Cup-landshold, der i begyndelsen af februar duellerer mod blandt andre Polen og Rusland.

»Hun skal jo gerne blive frisk med sit baglår. Ved den opgave får hun tre-fire udfordrende opgaver mod stærke spillere. Det bliver godt for hende at prøve det. Ellers passer hun jo sin 10. klasse,« sagde Søren Tauson.

Clara Tauson, til venstre, besejrede Leylah Annie Fernandez i pigesinglefinalen ved Australian Open. Foto: WILLIAM WEST

Danske grand slam-vindere i junior-tennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesingle-rækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesingle-rækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedouble-rækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesingle-rækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesingle-rækkken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesingle-rækken ved Australian Open

Endnu har han svært ved at sige, hvad datterens triumf kommer til at betyde.

»Selvfølgelig er der en kæmpe eksponering og blåstempling i dette her. Lige nu er det svært for mig at sige, hvad der nu kommer til at ske. Men man kan da håbe, at hun fremadrettet får nemmere ved at få wild cards til større seniorturneringer. Vi har en idé om, hvordan 2019-sæsonen skal forme sig, og det kommer finalesejren ved Australian Open egentlig ikke til at lave specielt meget om på. Det kan dog tænkes, at nogle af de ting, vi havde tænkt os at gøre, nu bliver nemmere at få ført ud i livet,« sagde Søren Tauson.

På spørgsmålet om hvorvidt Clara Tauson har indledt et samarbejde med et af tennissportens mange agentbureauer, var svaret benægtende.

»Jeg håber, at hun på et tidspunkt kommer op på et spille- og resultatmæssigt niveau, hvor det giver mening, at hun har en agent. Men indtil videre har dette ikke været nødvendigt,« lød Søren Tausons slutreplik.