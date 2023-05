For blot et år siden var historien en helt anden for Clara Tauson, end den er i dag.

Den danske tennisstjerne var nummer 33 på verdensranglisten og på vej mod toppen, men efter et svært 2022, der bød på et sandt skadesmareridt, er hun i dag røget helt ned som nummer 126.

Alligevel er Clara Tauson blot to sejre for at kunne træde ind i året anden grand slam-turnering, French Open, og dermed vende helvede til himmel.

Tidligere på måneden indledte 20-årige Tauson et samarbejde med den spanske stjernetræner Carlos Martinez, der nu skal vende skuden for danskeren, og netop den opadgående kurve og den nye trænerkonstallation, kan vise sig at være en rigtig god kombination, spår TV 2 Sports tennisekspert Peter Bastiansen.

Peter Bastiansen roser tilgangen af Carlos Martinez, der skal være Clara Tausons træner på fuld tid. Foto: Rob Prange/Shutterstock/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Bastiansen roser tilgangen af Carlos Martinez, der skal være Clara Tausons træner på fuld tid. Foto: Rob Prange/Shutterstock/Ritzau Scanpix

»Det er klart, at hun lige skal vænne sig til, at hun har fået en ny træner, som har en tennisfilosofi, der måske ikke ligger klods op af Claras eget tennis-dna. Til gengæld har han lidt ala Mouratoglou (Holger Runes træner, red.) en masse international erfaring – både gennem Kasatkina og Kuznetsova, som han har haft med at gøre gennem mange år og haft fremragende resultater,« siger han til B.T.

Peter Bastiansen tilføjer, at han tror på, at Carlos Martinez er den helt rigtige løsning for Tauson, trods forskellig spillestil.

»Clara er rigtig god til at lytte og tage tingene til sig. Hun er meget åben overfor nye ideer, men det er klart, at man ikke lige laver om på en spillestil fra den ene dag til den anden, og det skal hun heller ikke. Men hun kan få det ind i sit spil, som måske gør, at hun bliver lidt mere stabil,« siger tenniseksperten og fortsætter:

»Hendes store problem har jo før været både hendes temperament og mentale dyk. Hun har jo desværre oplevet en del gange, at hun har haft matchbold, og så er hun gået fuldstændig ned i det afgørende sæt og smidt det hele. Så der er noget mentalt at arbejde med for at få hende helt op på den hylde, hvor hun var, inden hun blev skadet.«

Clara Tauson har kæmpet sig tilbage fra en drilsk rygskade. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Clara Tauson har kæmpet sig tilbage fra en drilsk rygskade. Foto: WILLIAM WEST

Især rygskader har været et stort problem for Tauson, og Peter Bastiansen er heller ikke i tvivl om, at de ikke er glemt, selvom hun nu er på vej tilbage.

»Den her skadeshistorik rejser hun jo rundt med i sin bagage. Det er klart, at hun skal bevise overfor sig selv og alle andre, at hun kan have en periode, hvor hun holder sig skadefri. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at hendes fysik måske ikke har været 100 procent der, hvor den skal være, og måske har hun vejet et par kilo for meget,« siger han.

Og hvis fysikken kommer helt på plads og konstellationen med Martinez spiller, kan Tauson godt se frem til at tage et ordentlig spring på verdensranglisten.

Men ikke så højt et spring, at danskeren kan mænge sig med de allerbedste.

Foto: Mary Altaffer Vis mere Foto: Mary Altaffer

Ifølge TV 2 Sports tennisekspert kan Tauson komme op blandt de 50 bedste i verden.

»Jeg ser hende ikke i top ti, hvor Holger (Rune, red.) er i dag. Det gør jeg ikke, men mindre kan også gøre det,« siger han og fortæller, at han tror på, Tauson spiller sig ind i hovedturneringen ved French Open.

»Det er jeg ret overbevist om. Jeg synes, hun har en overkommelig lodtrækning, og hun har niveau til at være blandt de 100 bedste i øjeblikket, så det vil da være en skuffelse, hvis hun ikke kvalificerer sig.«

Om Clara Tauson lever op til forventningerne, kan du se onsdag eftermiddag omkring klokken 16, hvor hun møder den useedede kroat Petra Marcinko i anden runde af kvalifikationen.