Det nåede aldrig at blive sjovt, før det var forbi.

Tirsdag aften oplyser arrangørerne af Wimbledon i en pressemeddelelse, at Clara Tauson har trukket sig fra turneringen, hvor danskeren skulle have stillet op med doublemakkeren Elisabetta Cocciaretto.

Årsagen til Tausons afbud er, at hun er blevet ramt af en skade i knæet, lyder det.

Tauson og Cocciaretto skulle onsdag have spillet deres første kamp i den prestigefyldte grand slam-turnering, men sådan skulle det altså ikke gå.

Tauson og Cocciaretto er i stedet blevet erstattet et nyt makkerpar i form af Rebecca Peterson og Anna Karolina Schmiedlova.

Danskeren formåede ikke at kvalificere sig til singleturneringen, da hun tabte den tredje kvalifikationskamp, der ville sikre hende avancement til Wimbledons hovedturnering.

Tauson havde dog stadig mulighed for at træde ind i turneringen som en såkaldt 'lucky loser', hvor man kan være heldig at få en plads i turneringen, hvis en anden spiller trækker sig.

Men drømmen om Wimbledon må siges at være langt, langt væk efter tirsdagens udmelding.

20-årige Clara Tauson har spillet Wimbledon de seneste to år og er begge gange sendt ud i første runde.