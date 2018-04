Det 15-årige tennistalent havde to matchbolde mod verdensranglistens nummer 171, men endte med at tabe.

Tennistalentet Clara Tauson var fredag tæt på at give det danske kvindelandshold en fremragende start mod Grækenland i Fed Cup.

Den blot 15-årige Tauson missede dog to matchbolde og tabte til Valentini Grammatikopoulou i tre sæt 7-6, 6-7 og 0-6.

Danskeren vandt første sæt i en tiebreak, og det så også lovende ud for Tauson i andet sæt, hvor hun var foran 4-2 og 5-3.

Det lignede en afgørelse, da Tauson foran 6-5 to gange fik chancen for at afgøre affæren i egen serv, men det lykkedes Grammatikopoulou at afværge de to matchbolde og få brudt.

Den seks år ældre græker vandt den efterfølgende tiebreak, og i tredje sæt kunne Tauson intet stille op.

Grammatikopoulou er nummer 171 på verdensranglisten, hvor den danske juniorspiller placeret som nummer 729.

Grækenland er dermed foran med 1-0 i duellen, der afgøres over tre kampe. Senere fredag skal Karen Barritza i aktion i single, inden dysten afsluttes med et opgør i double.

Det er allerede afgjort, at Danmark lørdag skal kæmpe om oprykning fra Europe/Africa Zone Group II. Det svarer til tennissportens fjerdehøjeste landsholdsniveau.

/ritzau/