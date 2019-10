Clara Tauson spillede sig sikkert videre ved ITF-turneringen, ITF China 24A.

Det gjorde hun med en sejr over den 29-årige russer, Ksenia Laskutova, med cifrene 6-2 6-3.

Dermed er Clara Tausen klar til ottendedelsfinalerne i turneringen.

I sidste uge røg danskeren ud i kvartfinalen på røv og albuer til verdens nummer 98 japaneren Nao Hibino ved ITF-turneringen i Suzhou også i Kina.

Nu har danskeren altså mulighed for at spille sig i endnu en kvartfinale ved en ITF-turnering.

ITF er niveauet under WTA.

I kampen forinden havde Tauson ellers slået verdens nummer 145, Kurumi Nara. Den 16-årige dansker er i øjoblikket at finde som nummer 276 på verdensranglisten.

Der er kun to på 16 år eller under, der ligger over hende på ranglisten, hvoraf den ene er det 15-årige tennisfænomen, Cori Gauff, som er nummer 68 i verden, og er den eneste under 18 i top 100.

Clara Tauson vandt Australian Open for juniorer i januar, og siden fulgte en række flotte resultater.

Blandt andet debuterede hun i april på WTA-touren, hvor hun dog måtte se sig slået i tre sæt efter en ellers flot præstation. I samme måned kunne hun også fortælle til B.T., at hun faktisk vinder så meget, at hun ikke er hjemme særlig tit.

»I år har jeg måske været hjemme i Danmark en uge samlet,« fortalte i foråret, og selvom hun selvfølgelig savner familien, når hun er på farten, snakker hun løbende med dem.

»Sidste år var jeg mere hjemme end nu, men det hænger også sammen med, at hvis man går hele vejen, så er man jo længere tid afsted,« fortalte det danske stortalent.