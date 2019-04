Australien, Tunesien, Kina og Schweiz. Her har den danske tenniskomet Clara Tauson opholdt sig det meste af 2019.

Forleden var tenniskometen Clara Tauson hjemme på besøg i Danmark. Men det hører efterhånden til sjældenhederne.

»I år har jeg måske været hjemme i Danmark en uge samlet.«

Livet som professionel tennisspiller har nemlig udviklet sig eksplosivt for den blot 16-årige Clara Tauson. Det har samtidig betydet, at ophold i Danmark og stunder med familien ikke sker så hyppigt, som folk på hendes egen alder måske oplever det.

Clara Tauson var i København for at præsentere sit nye samarbejde med Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Men selvom det måske kan lyde hårdt med en daglig tilværelse langt væk fra hjemmefronten, skal man ikke være bekymret på Clara Tausons vegne.

»Jeg synes, det er rigtig fedt at være afsted, men omvendt vil man jo også gerne hjem og se sin familie,« fortæller Clara Tauson og tilføjer:

»Jeg er god til at få snakket løbende med min familie, så det er ikke fordi, jeg har hjemve. Min familie følger også meget med, selvom de ikke får meget søvn, når jeg spiller i forskellige tidszoner. Men de overlever, og det er sjovt nok.«

»Men ingen tvivl om, at jeg elsker at rejse rundt og spille. Sidste år var jeg mere hjemme end nu, men det hænger også sammen med, at hvis man går hele vejen, så er man jo længere tid afsted,« fortæller Clara Tauson, som også møder stor opbakning fra familien.

Clara Tauson sammen med sin far og træner, Søren Tauson.

Enorm opbakning fra Danmark

I 2019 kan Clara Tauson om nogen snakke om at gå hele vejen. Fire titler er det blevet til, samtidig med at hun har gjort debut i en WTA-turnering sin unge alder til trods. Det er også noget, der overrasker hovedpersonen selv.

»Jeg tror ikke, at nogen havde regnet med, at det skulle gå så stærkt. Min juniorkarriere gik i hvert fald ikke lige så hurtig,« griner Clara Tauson og fortsætter:

»Men jeg er glad og tilfreds med, at jeg er kommet så godt i gang. Jeg føler, jeg har arbejdet rigtig hårdt i lang tid. Det viste sig måske ikke sidste år, men jeg synes, jeg er ved at finde en rigtig god mental tilstand efter at have spillet så meget på det seneste.«

Clara Tausons stormende udvikling er da heller ikke gået ubemærket hen. Således strøg hun tidligere på ugen 32 pladser frem på den officielle verdensrangliste, hvilket giver hende en placering som nummer 381 i verden.

Clara Tauson vandt Australian Open for juniorspilere i 2019.

Og blandt folk hjemme i Danmark har Clara Tauson også bemærket på sin telefon, hvordan interessen omkring hende er taget til.

»Der er en masse mennesker - også nogle, jeg ikke kender - der skriver til mig. Især når jeg vinder. De skriver, hvor flotte mine sejre er, og hvor stolte de er. Det er selvfølgelig super fedt og noget, jeg kigger på og tænker: ‘Hvor er det fedt, at de følger med derhjemme’,« lyder det fra Clara Tauson, der samtidig håber, at hendes succes kan være med til at inspirere andre unge tennisudøvere i fremtiden.

»Det er det, man vil vinde som senior«

Det ville i hvert ikke være mærkværdigt, hvis Clara Tauson i løbet af 2019 har givet inspiration til dem, der måtte drømme om tennis.

Som nævnt tidligere er Clara Tauson i øjeblikket god til at repræsentere Danmark, hvilket hendes 2019-meritter er med til at understøtte. I januar måned strøg hun helt til tops i Grand Slam-turneringen Australian Open for juniorer. Derudover vandt hun ITF-turneringerne Monastir i Tunesien, Shenzhen i Kina og Xiamen - også i Kina. Alle turneringer blev vundet i marts.

Clara Tauson startede med at spille tennis som seksårig tilbage i 2008.

Det giver valgmuligheder, men Clara Tauson kan alligevel - uden tøven - pege på sin hidtil største bedrift.

»Australian Open er nok det største. Det er det, jeg kigger tilbage på. En Grand Slam-turnering er det, man gerne vil vinde som senior. Derfor er det selvfølgelig stort at vinde en som junior. Og jeg håber da, at jeg kan vinde en igen,« fortæller Clara Tauson, der inden længe kan stå med endnu et junior-Grand Slam-trofæ, hvis tingene flasker sig.

»Mit mål er at blive klar til en turnering i Tyskland om to uger. Og så er der French Open. Den forventer jeg at spille, og jeg regner også med at gå langt,« lyder det afsluttende fra Clara Tauson, inden hun igen sætter sig på en flyver. Denne gang til Frankrig for at træne tennis på grus.

French Open, der netop spilles på grus, foregår fra 26. maj til 9. juni.