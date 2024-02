Clara Tauson kæmper bravt og spiller ellers en særdeles flot kamp, da hun efter mere end to timers spil taber 6-3, 4-6, 6-7 til verdens nummer 12, lettiske Jelena Ostapenko.

Dermed misser hun kvartfinalen i WTA-turneringen i østrigske Linz efter en mere end to timer lang kamp, hvor Tauson missede en matchbold undervejs.

Det kunne ellers have været en stor skalp for Tauson, der er nummer 91 i verden og useedet i turneringen. Ostapenko er topseedet.

Det var dog slet ikke til at se fra kampens start, hvor Tauson kom flyvende i gang og foran med 4-0 efter to servegennembrud.

Ostapenko nåede at bryde en enkelt gang og få reduceret til 3-5, inden at den 21-årige dansker lukkede sættet ved at bryde endnu en gang.

I andet sæt fortsatte Tauson med at spille god tennis, og hun kom foran med 4-1, inden Ostapenko pludselig for alvor vågnede op.

Pludselig var letten over alle bolde og vandt langt de fleste point. Det endte med fem vundne partier i træk for Ostapenko, og dermed stod det 1-1 i sæt.

Ostapenko tog storspillet med ind i tredje og afgørende sæt, hvor hun brød danskeren med det samme.

Men med varieret og smart spil vendte Tauson det rundt og kom foran 3-1 i sættet.

Endnu en gang viste Ostapenko, hvorfor hun er placeret så højt i verden lige nu ved at udligne til 3-3 med en kavalkade af gode slag fra baglinjen.

Tauson viste også flot spil og gentog scenariet en gang mere i sættet, da hun med et servegennembrud kom foran 5-3.

Derefter kunne Tauson serve kampen hjem, og det lykkedes for danskeren at tilspille sig en matchbold, men den blev forspildt. I stedet brød Ostapenko tilbage og udlignede kort efter til 5-5.

Presset var tilbage på Tauson, der fandt nogle gode server frem på vigtige tidspunkter og afværgede flere breakbolde.

Det endte næsten som en selvfølge med tiebreak i den dramatiske affære.

Her var begge spillere godt spillende, så Tauson skulle finde noget ekstra frem, og det var hun tæt på at gøre.

Tauson afværgede to matchbolde, og med tunge server, gode grundslag og varieret spil var danskeren længe godt med.

Men Ostapenko endte med at vinde tiebreaken med 9-7 og tog dermed sejren lidt over midnat i Linz.

I kvartfinalen skal Ostapenko nu møde briten Jodie Burrage, der er nummer 102 i verden.