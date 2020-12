Clara Tauson har haft et flot 2020, men starten på det nye år kan blive mere vanskeligt end som så.

For som ungt, spirende tennistalent kommer tingene ikke af sig selv, som for de mere etablerede stjerner på WTA-touren. Det må den 18-årige dansker også indse her mod slutningen af et svært år på grund af corona, men også et lille gennembrudsår for Tauson.

Clara Tauson har ligesom samtlige andre på WTA-touren håbet om at komme med i årets første grand slam-turnering - nemlig Australian Open.

Men ikke nok med, at hun skal forsøge at kvalificere sig, så er der også noget økonomi, som kan tvinge den unge dansker til at blive væk.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har vanskeligt ved at bedømme mine muligheder for at komme med i Australian Open, da der hele tiden kommer nye meldinger, og ingen rigtigt ved, hvad der kommer til at ske. Derudover har vi konstateret, at for eksempel flybilletter er blevet ekstremt dyre – cirka tre gange så dyre som vanligt – så hvorvidt jeg får mulighed for at deltage, hvis turneringen altså gennemføres, ved jeg ikke,« siger Clara Tauson til Politiken.

Australian Open spilles efter planen i Melbourne med start 8. februar, hvis da ikke coronapandemien ændrer på det.

Allerede nu er 104 kvindelige spillere kvalificeret, mens otte vil modtage et wildcard, og så er der 16 pladser at spille om i kvalifikationsturnerninger i Dubai og Doha fra 10. til 13. januar.

Så er spørgsmålet bare, om Clara Tauson finder både niveau og økonomi til at nå sin anden grand slam i karrieren - efter årets debut i French Open.