Clara Tauson kommer forrygende fra start ved WTA-turneringen i amerikanske Cleveland.

Her besejrer danskeren verdens nummer 12, andenseedede Barbora Krejcikova, i to sæt i første runde af turneringen.

Tauson vandt endda med de overbevisende cifre 6-4, 6-1 mod den tidligere grand slam-vinder.

Clara Tauson var heldig ved at være en af de to tabere fra kvalifikationsfinalerne, der fik en ekstra chance som den såkaldte 'lucky loser'. Sejren kom dog i hus ved alt andet end held, men ved særdeles godt spil af den unge dansker.

»Jeg er virkelig glad for sejren. Jeg fandt først ud af i går aftes, at jeg skulle spille i dag, så derfor er jeg bare virkelig glad for at være her i dag, og at jeg endte med at vinde kampen,« siger Tauson i vinderinterviewet efter kampen.

27-årige Krejcikova vandt for to år siden grand slam-turneringen French Open. I februar triumferede hun i Dubai med en finalesejr over verdensetteren Iga Swiatek, men mod Tauson mødte hun i Cleveland sin overkvinde.

Danskeren kom ganske vist bagud 1-3 i første sæt efter et tidligt servegennembrud fra tjekken.

Men der var ingen tegn på panik hos Tauson, som spillede med stor kløgt og balance mod turneringens næsthøjest seedede spiller.

Langsomt, men sikkert fik hun kampen over på sine egne præmisser. Samtidig nød hun godt af, at Krejcikova lavede et stigende antal fejl. Meget sigende var det en dobbeltfejl fra tjekken, der afsluttede første sæt.

Clara Tauson havde godt styr på egen serv og formåede ofte at sætte Barbora Krejcikova under pres.

En andenserv fra Krejcikova var stort set lig med dansk point, mens Tauson selv var sikkerheden selv, når hun fik førsteserven i spil.

Danskeren fortsatte det stabile spil kampen igennem og tillod ikke Krejcikova at få troen på et stort comeback.

På først mulige chance lukkede Tauson kampen og er nu klar til at møde canadiske Leylah Fernandez i anden runde.

De to mødte hinanden på grus under sidste års French Open med en dansk sejr i tre sæt som udfald.