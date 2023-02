Lyt til artiklen

Clara Tauson besejrer den tredjeseedede Irina-Camelia Bega i første runde af WTA-turneringen i Linz i Østrig.

Danskeren profiterede af at være 'lucky loser,' da hun på grund af et afbud fra Katerina Siniakova kunne deltage i turneringen på trods af, at 20-årige Tauson ikke formåede at kvalificere sig til turneringen.

Det var dog langt fra til at se, at Clara Tauson, som er faldet til nummer 141 i verden, var den undertippede i kampen mod verdens nummer 27. Tauson tævede sin rumænske modstander i to sæt med cifrene 6-1, 6-2.

»Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg var ude af turneringen og kom bare for at have det sjovt og spille igen. Jeg fik endnu en kamp, og det er jeg glad for. Jeg spillede godt, og jeg er så glad. Jeg føler ikke, at der er noget pres på mig. Hun er vel nummer 25 i verden (Begu er nummer 27, red.), og jeg er lige kommet tilbage fra en skade. Jeg er bare glad for, at jeg kan spille igen,« lød det fra en storsmilende Clara Tauson i det efterfølgende sejrsinterview.

Clara Tauson har den seneste tid været skadet og kunne i januar ikke stille op til Grand Slam-turneringen Australian Open.

Hendes store fald på verdensranglisten, hvor hun tidligere har været helt oppe som nummer 33 skyldes, at hun blandt andet har mistet de optjente point fra sidste år turnering i Australien, hvor hun nåede til tredje runde.

Clara Tausons svære 2022, hvor især en rygskade har drillet det danske stortalent, kulminerede med økonomiske konsekvenser på grund af hendes fravær for mange turneringer der gjorde, at hendes team har ikke haft økonomi til at forlænge samarbejdet med den belgiske træner Olivier Jeunehomme efter aftalen udløb 1. december.

Nu ligner, at Clara Tauson er tilbage i storform, da hun var altdominerede mod verdens nummer 27, som tog flere chancer og aldrig fik sit spil til at fungere.

I anden runde venter der Tauson italiensk modstand, når hun skal Camila Giorgi, der rangerer som nummer 73 i verden.