Den danske tenniskomet Clara Tauson vil ikke være at finde ved årets næste Grand Slam.

For når Wimbledon løber af stablen, bliver det uden danskeren i juniorernes singleturnering. Clara Tauson har nemlig selv valgt deltagelsen fra.

Det skyldes, at hun i stedet skal spille WTA-turneringen i Båstad.

»Det var en svær beslutning. Clara ville rigtig gerne have spillet Wimbledon, men hun har haft lidt svært ved at få tildelt wildcards til de her WTA-turneringer,« siger Jens Anker Buus Andersen, der er sportschef i Dansk Tennis Forbund til TV 2 Sport.

I Båstad vil der være eftertragtede point på spil til 'den rigtige' verdensrangliste, og dem har Clara Tauson - der ligger nummer et hos juniorerne - altså valgt at satse på fremfor en tur til London.

»Det ville måske være en større oplevelse at spille Wimbledon. Men hun har jo prøvet at spille Wimbledon før, så valget faldt på Båstad.«

»Rent sportsligt er det nok også den bedste beslutning. Clara er i det her for at blive bedre, hun er her ikke kun for oplevelserne,« siger Jens Anker Buus Andersen.

Indtil videre har 2019 været et stærkt år for Clara Tauson, der i slutningen af januar kunne kalde sig vinder af juniorernes Australian Open.

Siden tog det fart for det danske stortalent, der efterfølgende vandt adskillige turneringer i træk. I april nåede hun så endnu en milepæl, da hun fik debut på WTA-touren.

Desværre blev det, efter en ellers stærk kamp fra danskeren, til et exit allerede i første runde af Samsung Open i Schweiz, hvor hun tabte til russiske Evgeniya Rodina.

»Jeg er meget ærgerlig. Jeg havde mine chancer i løbet af kampen, men tog nogle forkerte beslutninger et par gange. Det bevirkede desværre, at jeg tabte kampen. Men alt i alt er jeg her dagen efter glad for min præstation,« sagde Clara Tauson efterfølgende til B.T..

Det danske tenniskomet bliver trænet af sin far, Søren Tauson.