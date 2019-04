Clara Tauson holder benene på jorden.

Selvom den danske tennisspiller Clara Tauson i sidste uge stormede ind i sin første WTA-turnering nogensinde, er WTA-regi ikke et aktuelt fokus.

Det fortæller den blot 16-årige tenniskomet til B.T.

»Der er rigtig lang vej endnu. Jeg skal jo helst være i top-100-200, så jeg mangler vel 180 pladser endnu,« griner en beskeden Clara Tauson, der mandag rykkede 32 pladser frem på den officielle verdensrangliste og nu ligger nummer 381.

Clara Tauson var mandag i København, hvor hun fortalte om sit nye sponsorsamarbejde med Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Forhåbninger til Clara Tauson er ellers tårnhøje fra danske tennisentusiaster, men Clara Tausons 16 år på fødselsattesten taler også sit sprog. Derfor holder Clara Tauson fokusset på IFT-regi - juniorernes turneringer - inden WTA kommer på dagsordenen.

»Der skal vindes nogle turneringer først. Og så skal jeg ellers bare spille god tennis og have det sjovt,« lyder det fra Clara Tauson.

Samme holdning kan hendes far og træner, Søren Tauson, støtte op om.

»Det er IFT, der er i fokus i øjeblikket. Hun har ikke rangering til at begå sig på WTA-scenen endnu, og det er også fint. Hun skal og kan fortsat udvikle sig meget i IFT,« siger Søren Tauson til B.T.

Clara Tauson vandt i januar Australian Open-finalen for juniorer over canadiske Leylah Annie Fernandez.

Muligheden for at spille WTA i Lugano i Schweiz forrige uge opstod, da Clara Tauson modtog et wildcard til kvalifikationsturneringen, som hun efterfølgende strøg igennem. Og Søren Tauson indrømmer da også, at skulle et wildcard igen finde vej til Tauson-postkassen, så er svaret klart.

»Så siger vi selvfølgelig ja tak. Nu må hun kun få firewild card på et år, men vi håber da bestemt, at vi får brugt alle fire. Det var en kanon fed oplevelse at være med (i WTA-turneringen, red.).

Men for nu skal det handle om IFT-turneringerne, hvor Clara Tauson har to klare mål i den nærmeste fremtid.

»Mit mål er at blive klar til den turnering i Tyskland om to uger. Og så er der French Open, den forventer jeg at spille, og jeg regner også med at gå langt,« lyder det afsluttende fra Clara Tauson.