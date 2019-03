Hun har stormet frem i 2019, og hun har haft rigelig grund til at fejre sig selv.

I 2019 har hun vundet fem ud af fem turneringer, ligesom hun ligger nummer ét på junior-verdensranglisten.

Og når Clara Tauson vinder, ved hun, hvordan hun skal fejres.

»Jeg har ikke modtaget en særlig pris for min succes i 2019, udover det faktum, at jeg forkæler mig selv med is efter hver sejr,« indrømmer hun overfor ITF Tennis og tilføjer:

Clara Tauson mod Leylah Annie Fernandez i finalen i Melbourne. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Clara Tauson mod Leylah Annie Fernandez i finalen i Melbourne. Foto: WILLIAM WEST

»Og det er en stor gave!«

Clara Tauson startede med at imponere i 2019, da hun vandt i Australian Open for juniorer i januar.

Siden har hun fulgt op med sejre i Tunesien og Kina.

»Alle sejre er specielle i mit hoved. Men at vinde Australien Open, en Grand Slam, er helt særligt for mig, eftersom jeg har drømt om at vinde sådan en, siden jeg var en lille pige,« siger hun videre.

Clare Tauson afslører desuden, hvad hun håber på at opnå i denne sæson.

»Mit mål for sæsonen er generelt at forbedre mit tennisniveau på alle parametre. Der er altid noget at forbedre i tennis, og træningen er super sjov.«

16-årige Clara Tauson ligger nummer 407 på WTA-verdensranglisten.

Hendes hidtil bedste placering før i år var en placering som nummer 715 i 2018.