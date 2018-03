Venus Williams er færdig i Miami Open, hvor kvalifikationsspilleren Danielle Collins driller favoritterne.

Den amerikanske tennisspiller Danielle Collins nærmer sig den helt store triumf i WTA-turneringen Miami Open.

Natten til torsdag overraskede den 24-årige kvalifikationsspiller, da hun spillede sig frem til semifinalerne med en sejr på 6-2, 6-3 over storfavoritten Venus Williams.

Før mødet med den ottendeseedede Williams havde verdensranglistens nummer 93 sendt den olympiske mester Mónica Puig ud af turneringen. Nu venter Jelena Ostapenko fra Letland i semifinalen. Trods sine 24 år har Danielle Collins aldrig tidligere gjort det store væsen af sig på WTA Touren.

Amerikaneren indledte året som nummer 167 på verdensranglisten, men den seneste måned er der begyndt at ske ting og sager.

For nylig nåede hun frem til ottendedelsfinalerne i Indian Wells, hvilket resulterede i et pænt spring på verdensranglisten. Det var dog ikke nok til at sende hende ind i hovedturneringen i Miami.

I stedet måtte Danielle Collins kæmpe sig igennem kvalifikationen, og selv om hun havde spillet tre kampe mere end Venus Williams frem mod kvartfinalen, så havde Collins været yderst effektiv i sine kampe.

Sammenlagt havde Venus Williams i tre kampe brugt syv timer og 22 minutter på at nå kvartfinalen. Danielle Collins havde afgjort sine i alt seks kampe på sammenlagt seks timer og 58 minutter.

Det er første gang i turneringens historie, at en kvalifikationsspiller er nået helt frem til semifinalerne.

I den anden semifinale står amerikanske Sloane Stephens over for Viktoria Azarenka fra Hviderusland.

Caroline Wozniacki deltog også i Miami, men danskeren tabte i anden runde til puertoricaneren Mónica Puig.

/ritzau/