Chokerende scener har rystet tennisfans i forbindelse med Australian Open.

For selvom russiske flag og symboler er bandlyst fra sporten, har det ikke forhindret utallige prorussiske støtter i at demonstrere foran grand slam-turneringens største arena.

Og hvad der er endnu mere opsigtsvækkende, har superstjernen Novak Djokovic' far, Srdjan, deltaget side om side med russerne.

Det vækker harme blandt fansene.

Serbiske Novak Djokovic' forældre på tribunen. Srdjan Djokovic og Dijana Djokovic.

Onsdag blev fire mænd smidt ud af Melbourne Park for at være kommet med prorussiske slagord, skriver The Guardian.

Efterfølgende er videoer dukket op af prorussiske tilhængere med Vladimir Putin-flag og T-shirts med den russiske præsident og 'Z'-logoet uden for Rod Laver Arena.

Den anerkendte tennisjournalist Ben Rothenberg har delt en video af episoden, hvor Srdjan Djokovic også ses. Her kan man høre Srdjan Djokovic sige "længe leve Rusland".

Tidligere i turneringen var det Novak Djokovic selv, der skabte røre, da han fik taget et billede med serbiske fans, som viste et stærkt nationalistisk flag forbundet med en række krigsforbrydelser.

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 26, 2023

Her er en række reaktioner på episoden med Djokovic' far:

Sæt en stopper for det.

Åh gud, hvad har den familie gjort ved vores sport? Det her er skammeligt.

Livstidskarantæner til alle involverede.

Ulækkert!

Novak Djokovic spiller semifinale mod amerikaneren Tommy Paul fredag.

Forbuddet mod russiske og hviderussiske flag har dog ikke hæmmet landenes tennisstjerner.

Tre ud af otte semifinalister på tværs af herre- og damesingle er fra de to nationer, mens en fjerde er født i Moskva men stiller op for Kasakhstan.