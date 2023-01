Lyt til artiklen

I marts 2022 chokerede den australske tennisstjerne Ashleigh Barty verden med sit tidlige og pludselige karrierestop.

Og nu byder 2023 på endnu en stor og livsændrende begivenhed for den kun 26-årige australier.

Det afslører hun på Instagram, hvor et billede af to bittesmå sko ved siden af hende og manden Garry Kissicks hund fortæller den glædelige nyhed:

Barty skal være mor!

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ash Barty (@ashbarty)

»2023 ser ud til at blive det bedste år indtil nu. Vi glæder os så meget til vores nye eventyr. Origi (hunden, red.) er allerede den beskyttende storesøster,« skriver en lykkelig Barty.

Barty stoppede på toppen af karrieren sidste år.

For det var ikke mere end to måneder efter hendes tredje grand slam-sejr i karrieren, Australian Open, at hun annoncerede sit stop - og endda som nummer et i verden.

Men trods masser af succes manglende motivationen til at fortsætte.

»Jeg har ikke længere det fysiske drive, den følelsesmæssige vilje og alt det, som det kræver, for at udfordre sig selv på højeste niveau.«

»Jeg ved, at jeg er brugt. Jeg har ikke mere at give,« lød det dengang fra Barty.

Hun vandt i løbet af sin karriere også Wimbledon i 2021 og French Open i 2019.

Nu venter en helt ny titel.