Hun chokerede verden med sin beslutning om at stoppe karrieren som bare 26-årig.

For Ashleigh Barty havde lige vundet Australian Open og lå suverænt nummer et på verdensranglisten.

Nu afslører hun flere detaljer om, hvor hun befandt sig mentalt, da hun højst overraskende vendte tennissporten ryggen i foråret 2022.

Barty havde simpelthen fået nok af beskyldningerne mod hende. Det skriver australske Channel 7.

Ashleigh Barty vandt både Australian Open, French Open og Wimbledon. Foto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

Før Australian Open-turneringen, som Barty endte med at vinde, gik snakken i tennisverdenen nemlig på, at hun slet ikke var verdens bedste spiller, selvom hun lå nummer et.

I stedet blev den halvandet år yngre Naomi Osaka med fire grandslam-titler næsten universelt udråbt som verdens bedste, selvom hun på grund af sit mentale helbred havde været fraværende i mange store turneringer.

»Der var meget støj op til turneringen. Folk sagde, 'Er Ash virkelig den bedste spiller i verden?' Det gjorde mig vred,« fortæller Ashleigh Barty til Channel 7.

»Det gjorde mig pissesur, fordi jeg vidste, at jeg var verdens bedste.«

Da Ashleigh Barty smed ketsjeren fra sig og stoppede karrieren som verdens bedste, havde hun været nummer et i 114 uger i træk.

Det har kun legenderne Steffi Graf, Serena Williams og Martina Navratilova gjort bedre.

Siden har tennisfans verden over skreget på, at Barty gør comeback. De fleste tror nemlig på, at den nu 27-årige australier har flere grandslam-titler i sig, hvis hun genoptager karrieren.

I starten af juli blev hun mor for første gang, da lille Hayden kom til verden.