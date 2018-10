Hun har ikke vundet en turnering på WTA Touren siden juni i den engelske badeby Eastbourne. Men chancen for at Caroline Wozniacki gør det igen i denne weekend blev i morges øget betydeligt.

Her leverede den useedede, lettiske tennisspiller Anastasija Sevastova en vaskeægte sensation ved at besejre den nykårede US Open-mester Naomi Osaka 6-4, 6-4 i semifinalen.

Det bliver derfor Sevastova, som Caroline Wozniacki i fire tidligere indbyrdes opgør endnu aldrig har tabt til, skal møde i søndagens finale, hvis hun i eftermiddag altså besejrer kineseren Qiang Wang i sin semifinale.

Caroline Wozniacki ser frem til kampen, der indledes klokken 13.30 dansk tid.

epa07071543 Caroline Wozniacki of Denmark in action against Katerina Siniakova of the Czech Republic during their women's quarterfinals round singles match at the China Open tennis tournament in Beijing, China, 05 October 2018. EPA/ROMAN PILIPEY Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere epa07071543 Caroline Wozniacki of Denmark in action against Katerina Siniakova of the Czech Republic during their women's quarterfinals round singles match at the China Open tennis tournament in Beijing, China, 05 October 2018. EPA/ROMAN PILIPEY Foto: ROMAN PILIPEY

»Qiang (verdensranglistens nummer 28, red.) og jeg har nogenlunde samme spillestil. Jeg forventer det bliver en tæt kamp. Hun er jo typen, der aldrig taber en duel nemt, så jeg skal spille op til mit allerbedste for at vinde.«

»Men jeg er stolt over mig selv, og uanset hvad der kommer til at ske i kampen, vil jeg forsøge at gøre mit bedste,« citeres den 28-årige dansker for at sige til internetmediet Tennis X.

Uanset resultatet af kampen har Caroline Wozniacki, der ligger nummer to på verdensranglisten, ved China Open kvalificeret sig til sæsonfinalen senere på måneden i Singapore.

Kampen kan følges LIVE på bt.dk fra kl. 13.30