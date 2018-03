Caroline Wozniacki har noget at se frem til, når hun 30. april spiller opvisningskamp ved stævnet »Champions Battle« i Parken på Østerbro i København mod amerikaneren Venus Williams.

Således meddeler arrangørerne, at den 27-årige danske tennisspiller kommer til at bo i »The Royal Suite«, hvor den vejledende pris for en overnatning er 35.000 kroner, på det fem-stjernede Copenhagen Marriott Hotel.

Her venter der hende en helt speciel oplevelse:

»The Royal Suite« er nylig istandsat for intet mindre end 4,5 millioner kroner og rummer med sine 170 kvadratmeter et større loungeområde med kombineret stue, spisestue og åbent køkken samt et master bedroom med tilstødende spa-badeværelse, walk-in closet. Fra suiten er der desuden en blot udsigt over Københavns havnefront. Hotellet har i årenes løb tiltrukket en lang række internationale stjerner, politikere og royale, der sætter pris på et meget højt serviceniveau og den til tider underspillede luksus, der netop karakteriserer Marriott-brandet.

Kort om Copenhagen Marriott Hotel # Copenhagen Marriott Hotel ligger på Kalvebod Brygge, åbnede i 2001 og har 406 værelser

# Hotellet er fortsat Danmarks største 5-stjernede hotel og indtil videre hovedstadens 9. største

# Vejledende pris for en overnatning i den nye Royal Suite er 35.000 kr. per nat

# Årligt har hotellet knap 200.000 overnattende gæster og hertil kommer mange tusinde møde- og konferencedeltagere´

Copenhagen Marriott har siden sin åbning i september 2001 beværtet utallige VIP-gæster, også i suiten, herunder de to tidligere amerikanske udenrigsministre Hillary Clinton og John Kerry, et stort antal internationale kunstnere, Japans Kronprins Naruhito og mange flere...

# Siden BC Hospitality Group i starten af 2015 overtog Copenhagen Marriott, har gruppen investeret tæt på 30 mio. kr. i renovering og opgradering af hotellet. Ud over værelsesrenovering, er der skudt godt tre mio. kr. i en opgradering af hotellets fitnesscenter, otte mio. kr. i en ny Executive Lounge og senest 4,5 mio. kr. i Royal Suite - med mere i pipeline

Om det kommende besøg, siger Morten Jensen, Group Marketing Director i BC Hospitality Group:

»Vi har glædet os rigtigt meget til at kunne tilbyde vore mange internationale VIP-gæster en helt exceptionel overnatningsmulighed i The Royal Suite, og det er selvfølgelig særligt stort også at kunne byde vaskeægte tennislegender velkommen hertil. Det er en rigtig fin fortsættelse af historien, at vi nu byder både Caroline Wozniacki og Venus Williams velkommen på Copenhagen Marriott og sikrer dem den femstjernede forplejning, der kendetegner hotellet, så begge er i topform til den store showkamp.«

Caroline Wozniacki deltager i denne uge ved en WTA-turnering i Miami, hvor hun i sin første kamp i nat - dansk tid - møder den olympiske mester Monica Puig fra Puerto Rico.