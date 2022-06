Lyt til artiklen

Dramaet imellem Casper Ruud og Holger Rune fortsætter.

Efter Holger Rune natten til torsdag tabte en dramatisk og nervepirrende kvartfinale ved French Open til norske Casper Ruud, har der været særdeles ond stemning mellem de to tennisstjerner. Flere anklager om ubehøvlet opførsel og anklager om løgne er fløjet igennem luften – og nu er der en ny udvikling i dramaet uden ende.

Efter Aneke Rune fortalte til B.T., at det var rigtigt, at Holger Rune blev udsat for usportslig opførsel i omklædningsrummet efter kampen i Paris, og at Casper Ruuds far, i en besked til NRK, havde skrevet, at »det er slet og ret løgn,« at Casper Ruud skulle have opført sig på den måde. Nu svarer den norske hovedperson selv tilbage på de danske anklager.

»Det er forkert, det Holger påstår. Det er virkelig ikke det, der skete. Vi var i omklædningsrummet efter kampen, og det er et stort rum. Der er mange spillere, så vi sad i hver vores ende af rummet,« siger Casper Ruud til Eurosport. Klippet kan du se øverst i artiklen.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 2, 2022 Norway's Casper Ruud celebrates after winning his quarter final match against Denmark's Holger Rune REUTERS/Gonzalo Fuentes Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 2, 2022 Norway's Casper Ruud celebrates after winning his quarter final match against Denmark's Holger Rune REUTERS/Gonzalo Fuentes Foto: GONZALO FUENTES

De anklager, som Holger Rune er kommet med, skete ifølge den danske stjerne efter kampen. hvor han forklarer til Ekstra Bladet om, at nordmanden hoverende havde råbt til ham, da de var stødt på hinanden, og havde råbt 'JAAA' ind i hovedet på danskeren.

»At jeg skulle have gået op og råbt 'JA' i ansigtet på ham, det er virkelig ikke sandt. Det er en stor løgn. Det er skuffende, at han har fortalt det om mig,« siger Casper Ruud til Eurosport.

»Håber det er sidste gang, han afslører sådanne løgne,« slutter nordmanden.

Efter kampen havde Casper Ruud forholdt sig til sin danske kollegas opførsel, som indebar, at han tilsyneladende lavede en overfladisk sejrshilsen til nordmanden, og generelt var ophidset i flere situationer. Det fik Casper Ruud til at ryste på hovedet, efter de to kamphaner havde sagt tak for kampen.