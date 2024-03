Tennisspilleren Simona Halep kan genoptage karrieren, efter at CAS har reduceret hendes straf til ni måneder.

Den rumænske tennisstjerne Simona Halep kan genoptage karrieren, lang tid før hun havde udsigt til efter sin dopingdom.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) meddeler tirsdag i en pressemeddelelse, at man har færdigbehandlet Haleps appel af den dom på fire års udelukkelse, hun var idømt af tennissportens integritetsenhed.

Dommen lyder på en strafnedsættelse fra fire år til ni måneder. Det betyder, at den dobbelte grand slam-vinder allerede nu kan genoptage karrieren.

- Gennem denne lange og vanskelige proces har jeg fastholdt min tro på, at sandheden i sidste ende ville komme frem, og at en retfærdig beslutning ville blive truffet, fordi jeg er og har altid været en ren atlet, siger Halep ifølge AFP.

- Min tro på processen blev sat på prøve af de skandaløse anklager, der blev rejst mod mig. Men i sidste ende sejrede sandheden, selv om det tog meget længere tid, end jeg ville ønske, det havde gjort. Jeg kan ikke vente med at komme tilbage.

Halep blev suspenderet 7. oktober 2022, og dermed udløb straffen på ni måneder allerede sidste sommer.

CAS er sportens voldgiftsret og den øverste myndighed i sportsverdenen.

Årsagen til den hårde straf fra tennissportens integritetsenhed var, at Halep havde begået to dopingforseelser.

I slutningen af august 2022 viste en urinprøve fra hende spor af et forbudt stof. 22. september 2022 konstaterede man desuden uregelmæssigheder i hendes biologiske pas efter en blodprøve.

Den sidste af forseelserne kom dog i forlængelse af en operation, hun var igennem, og hvor hun 9. september havde afgivet en blodprøve, som ikke viste uregelmæssigheder.

CAS mener derfor, at uregelmæssigheden kan stamme fra denne, og da Halep samtidig havde meldt ud, at hun ikke skulle spille mere i 2022, mener man ikke, at hun har overtrådt dopingreglerne.

Det er årsagen til den markante strafnedsættelse.

Halep vandt French Open i 2018 og Wimbledon i 2019, mens hun i 2018 tabte Australian Open-finalen til Caroline Wozniacki.

Mellem 2017 og 2019 toppede den nu 32-årige rumæner kvindernes verdensrangliste i samlet 64 uger fordelt på to perioder.

Før sin dopingkarantæne blev hun trænet af franske Patrick Mouratoglou, som nu er træner for danske Holger Rune.

