Tennisstjernen tager en indsprøjtning hver anden uge for at holde leddegigten i ro. Hun er fortrøstningsfuld.

Singapore. Caroline Wozniacki har fået konstateret sygdommen leddegigt, en betændelsestilstand, der som regel er kronisk.

Det fortalte den danske tennisstjerne torsdag, efter at hun røg ud af kvindernes sæsonfinale, WTA Finals, med et nederlag til ukrainske Elina Svitolina.

- Nogle dage er jeg bare træt. Er det en kampdag, må man kæmpe det igennem.

- I starten, før medicinen begyndte at virke, havde jeg det dårligt på banen. Men som det virker nu, kan jeg fungere på nogenlunde normal vis, siger 28-årige Caroline Wozniacki til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun tager en indsprøjtning hver anden uge.

Caroline Wozniacki fik diagnosen før grand slam-turneringen US Open i september.

- I begyndelsen var det bare et chok. Man tænker, at man er den mest veltrænede atlet, det er det, jeg er kendt for, og lige pludselig skal man arbejde med dette, siger danskeren til wtatennis.com.

Caroline Wozniacki, der er nummer tre på verdensranglisten i damesingle, begyndte at mærke træthed efter grand slam-turneringen Wimbledon i sommer.

En dag vågnede hun op og kunne ikke løfte sine arme op over hovedet.

Danskeren døjede med dårlige resultater i den periode, inden hun tidligere i oktober fik et stort comeback med sejren ved China Open i Beijing.

Det var hendes WTA-turneringssejr nummer 30 i karrieren.

Caroline Wozniacki fortæller at hun er fortrøstningsfuld for fremtiden, selv om leddegigt, som er en betændelsestilstand, oftest er kronisk.

- Medicinen er fantastisk, så jeg er ikke bekymret over det. Så det er fint. Man skal bare være opmærksom, siger danskeren.

Caroline Wozniacki vandt i januar i år Australian Open i Melbourne, hvilket var hendes første grand slam-titel.

Sidste år vandt hun også WTA Finals, men i år er hun færdig efter gruppespillet, hvor hun vandt en kamp og tabte to kampe.

