Caroline Wozniacki gør comeback som tennisspiller.

Det skriver hun på Instagram i forbindelse med et stort interview med Vogue.

»I løbet af de sidste tre år væk fra spillet fik jeg indhentet den tabte tid med min familie, jeg blev mor og har nu to smukke børn, jeg er så taknemmelig for,« skriver den danske stjerne.

»Men jeg har stadig mål, jeg gerne vil nå. Jeg vil gerne vise mine børn, at du kan forfølge dine drømme, uanset din alder eller rolle. Vi besluttede som familie, at det var på tide. Jeg kommer tilbage for at spille, og jeg kan ikke vente!«

Opdateres...