Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, skal til juni være forældre for første gang.

Det afslører hun onsdag aften på sine sociale medier.

'Kan ikke vente med at møde vores lille pige til juni,' skriver den danske stjerne.

30-årige Caroline Wozniacki stoppede i januar sidste år sin professionelle tenniskarriere i forbindelse med Australian Open.

Can’t wait to meet our baby girl in June! pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021

Til dagligt danner hun par med den tidligere amerikanske basketballstjerne David Lee. De mødte hinanden for første gang gennem en fælles ven tilbage i december 2015.

I februar 2017 blev stjerneparret så forlovet, inden de i sommeren 2019 blev gift i Toscana i Italien.

Også David Lee glæder sig over, at de til sommer kan en byde en lille ny velkommen til verden.

'Vi er så begejstrede for at skulle møde en lille pige til juni,' skriver han på sin Instagram-profil.

I december kunne Caroline Wozniacki i et interview med den tyske avis Bild fortælle, hvordan leddegigt-sygdommen ikke stoppede hende fra at kunne stifte familie.

»Et af de mange spørgsmål, som min reumatolog stillede, var: Kan jeg blive gravid med sygdommen, og ville det være sikkert for min baby? Nu hvor jeg ved, at jeg kan få børn, er jeg fokuseret på at holde min sygdom under kontrol, så jeg holder mig sund, hvis min mand og jeg beslutter at stifte familie,« sagde hun dengang.

På det tidspunkt vidste Wozniacki formentlig godt, at hun til sommer skal være mor.

TIlbage i september fortalte den tidligere NBA-spiller David Lee også, hvordan parret ønskede at blive forældre på et tidspunkt.

Foto: KIM HONG-JI Vis mere Foto: KIM HONG-JI

»Vi ønsker begge at stifte familie, det er dog ikke derfor vi stoppede vores sportskarriere, men vi vil gerne have nogle børn og et normalt liv. Jeg tror, at vi bliver gode forældre. Det er det næste på listen«, sagde han i programmet 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki'

Den danske stjerne har utallige gange måttet svare på spørgsmål om, hvornår hun skulle stifte familie, og danskeren har da heller aldrig lagt skjul på, at hun gerne ville være mor i en forholdsvis tidligere alder.

Og til juni går den drøm altså i opfyldelse.

Nu kan parret så småt begynde at overveje, hvor familien skal slå sig ned. Det bliver i hvert fald ikke i parrets luksuslejlighed på Fischer Island nær Miami, da parret netop har solgt den for 99,8 millioner kroner.