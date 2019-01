Der er ikke truffet en beslutning, siger danskeren, der med landsholdsudtagelse er på vej mod kvalifikation.

Hvorvidt Caroline Wozniacki sigter mod endnu engang at repræsentere de rødhvide farver ved OL i Tokyo næste år er fortsat et åbent spørgsmål.

I hvert fald har danskeren endnu ikke besluttet sig. Det fortæller hun efter en træning i Melbourne, hvor hun i øjeblikket kæmper for at forsvare sin titel ved Australian Open.

- Vi har ikke truffet nogen endelig beslutning endnu. Det ligger langt ude i fremtiden, siger Wozniacki.

- Jeg ved ikke, hvornår vi træffer den endelige beslutning.

Dansk Tennisforbund kunne den 7. januar annoncere, at Caroline Wozniacki er udtaget til landsholdsturneringen Fed Cup, der spilles i februar i Polen.

Hun er udtaget sammen med Karren Barritza, Emilie Francati, Maria Jespersen og fremtidshåbet Clara Tauson.

Det er et krav for at kunne deltage i OL i Tokyo i 2020, at man har stillet op for det danske landshold i en række kampe.

Wozniacki deltog ved OL i 2016 i Rio de Janeiro, hvor hun også fik æren af at være dansk fanebærer ved den traditionsrige åbningsceremoni.

Det blev dog ikke til en medalje, da danskeren blev sendt hjem fra Brasilien af tjekkiske Petra Kvitova i anden runde.

Skulle Wozniacki ende med at deltage i OL i Tokyo, vil det være hendes fjerde optræden ved et OL. Det bedste resultat for danskeren er kvartfinalen ved legene i London i 2012.

Men ifølge Wozniacki er fokus i øjeblikket slet ikke på andet end den igangværende turnering i Melbourne. Her kunne danskeren mandag sikre sig en plads i anden runde efter en sejr over belgiske Alison Van Uytvanck.

I anden runde møder Wozniacki svenske Johanna Larsson tidligt onsdag morgen dansk tid.

/ritzau/