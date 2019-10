»I år har været meget hårdt.«

Det fortæller Caroline Wozniacki til WTA om et år, hvor tingene ikke har spillet helt for danskeren.

Nu spiller hun sin sidste turnrering i 2019, China Open. En turnering hun vandt sidste år og forrige år. Det er samtidigt den sidste turnering hun har vundet efter et 2019 uden sejre.

Trods et hårdt år føler hun, at hun stadig kan spille med de bedste på sine gode dage:

Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Foto: HECTOR RETAMAL

»Jeg tror stadig, at jeg kan slå alle, når jeg føler mig rask. De seneste par uger har mine træninger forløbet godt. Jeg har haft det rigtig godt, og jeg tror, at det kan ses i mit spil,« siger Caroline Wozniacki.

Danskeren har vundet sine første to kampe i turneringen ret overbevisende, og skal i tredje runde op mod verdens nummer 47, Katerina Siniakova. De to spillere har mødt hinanden fire gange tidligere, og der er det blevet til tre sejre til Wozniacki.

Caroline Wozniacki startede året som nummer tre i verdenen, men er nu nummer 19 med risiko for, at rykke ud af top 50 inden året er omme.

Caroline Woznicaki fortæller på trods af det, at hun føler sig godt tilpas, og hun virker fortrøstningsfuld over, at skulle forsvare sin titel i Kina, og vinde den for tredje gang i træk:

Katerina Siniakova venter for Caroline Wozniacki i tredje runde af China Open. Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Katerina Siniakova venter for Caroline Wozniacki i tredje runde af China Open. Foto: HECTOR RETAMAL

»Jeg er en af de personer, som har brug for hård træning, og det er det, der giver mig selvtillid i mine kampe, så jeg er bare nødt til at gøre mit bedste, og sådan er det. Jeg bliver nødt til at blive ved med at serve og returnere godt og forhåbentlig bare blive ved med at spille, som jeg har gjort. Det er min sidste turnering i år, så forhåbentlig kan jeg slutte godt af,« slutter Caroline Wozniacki.

Tidligere har B.T. Sport spurgt tennisekspert Peter Bastiansen om Wozniackis fremtid, og han mener, at turneringen i Beijing er altafgørende for hendes fremtid som tennisspiller .

Caroline Wozniacki spiller tredje runde af China Open mod Katerina Siniakova tidligt torsdag morgen, men det præcise tidspunkt er ikke meldt officielt ud endnu.

Du kan følge kampen her på B.T. Sport.