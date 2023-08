Hun var sikker på, det var slut. Helt slut.

Det fortæller Caroline Wozniacki i det amerikanske 'Today'-show.

Men karrieren var som bekendt ikke et overstået kapitel for den danske tennisstjerne, der netop har gjort comeback på de helt store baner.

»Jeg var sikker på, jeg var færdig i 2020, da jeg spillede min sidste kamp i Australien. Jeg ville starte en familie. Men efter to børn besluttede jeg, at jeg ville tilbage på banen, tilbage i form,« siger hun.

»Jeg indså, jeg stadig kunne spille på højt niveau. Jeg tænkte: 'Hvorfor ikke?'. Det er nu eller aldrig. Vi lever kun én gang, og min familie og jeg besluttede, at vi stadig kan det her.«

Caroline Wozniacki er privat gift med David Lee, og sammen har de Olivia fra juni 2021 og James fra oktober 2022.

Og det var særligt efter sønnens fødsel, at tingene pludselig ændrede sig for danskeren, der vandt Australian Open i 2018, forklarer hun.

»Jeg var i fitness under begge graviditeter, og efter James blev født, var jeg træt af kun at gå i fitness hele tiden. Så jeg planlagde nogle træninger to gange om ugen med min gamle makker, og pludselig følte jeg at 'wow, jeg kan stadig ramme dem godt. Jeg har aldrig ramt dem bedre,' lyder det med lys i øjnene fra Wozniacki.

Og så tog hun en dag fat i en, der kender hende – og hendes evner – allerbedst.

»Jeg bad min far om at komme ud på banen. Jeg sagde: 'Vil du ikke lige kigge? Spiller jeg godt?'. Og så begyndte vi at tænke i, om jeg kunne vende tilbage.«

Caroline Wozniacki skal i næste uge spille US Open.