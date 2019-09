Bianca Andreescu, der slog Caroline Wozniacki ud af US Open, vandt lørdag aften finalen over Serena Williams.

Bianca Andreescu vandt lørdag aften dansk tid sin første grand slam-titel, da det blev til en sejr i finalen i US Open.

Den blot 19-årige canadier spillede fuldstændig suverænt tennis, da den næsten dobbelt så gamle Serena Williams på 37 år blev slået i finalen i årets sidste grand slam-turnering med cifrene 6-3, 7-6.

Andreescu, der tidligere i turneringen slog Caroline Wozniacki ud i tredje runde, servede sublimt og leverede formidable returneringer undervejs i kampen, der varede 1 time og 41 minutter.

På den anden banehalvdel havde Williams derimod yderst svært ved at finde rytmen, og lavede kampen igennem flere store fejl.

Allerede i kampens første parti brød den unge canadier Serena Williams' serv, da den første mulighed bød sig.

Andreescu missede fem breakbolde i Williams' fjerde serveparti, men brød derimod i det næste og sikrede dermed første sæt efter 43 minutters finaletennis.

I andet sæt fortsatte canadieren storspillet. Hun brød igen Williams' første serv og kom på 2-0, inden amerikaneren fik taget hånd om sig selv og brød tilbage.

Men igen viste den unge canadier fremragende spil og vandt de efterfølgende to partier.

Hun spillede sig også til en matchbold, men så var det som om, nerverne tog over, og fejlene begyndte at snige sig ind hos Andreescu.

I stedet for at tage partiet, sættet og sejren blev hun brudt af en Serena Williams, der begyndte at finde det storspil frem, der har ført hende til 23 grand slam-titler i karrieren.

Serena Williams gik fra 1-5 til 5-5 i et comeback af de større, der fik tilskuerne på til at bryde ud i vild jubel på stadionet i New York.

Men tættere på kom Williams dog aldrig. Iskoldt snuppede Andreescu de følgende to partier og kunne dermed kaste armene over hovedet i sejrsjubel.

Andreescu er den første teenager til at vinde en grand slam siden 2006, hvor en dengang 19-årig Maria Sharapova triumferede i US Open.

