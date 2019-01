Alexander Zverev håndterede sit nederlag med alt andet end ro, da han mandag tabte til Milos Raonic.

Milos Raonic slog hårdt og sendte med en relativ sikker hånd den fjerdeseedede Alexander Zverev ud af Australian Open i fjerde runde.

Det skete med cifrene 6-1, 6-1, 7-6 på turneringens hovedanlæg, Rod Laver Arena, tidligt mandag morgen dansk tid.

Dermed er canadieren, der er seedet som nummer 14 i turneringen, sikret en plads i kvartfinalen, der spilles onsdag. Det er fjerde gang, at Raonic når kvartfinalen.

Raonic lod især sin serv gøre arbejdet, da han ekspederede den 21-årige tysker, der af mange ses som et af de nye stjerneskud i tennissporten, ud af turneringen.

Selv om Zverev fik brudt sin serv i første spil, så vandt han efterfølgende otte bolde. I andet sæt fik tyskeren tilsyneladende nok af sit eget underpræsterende spil.

Efter at være kommet bagud 1-4 satte tyskeren sig på bænken og hamrede sin ketsjer ned i banen flere gange, indtil den gik i stykker.

Han fik en advarsel for sin opførsel, men forlod banen efter at have tabt sættet. Han vendte dog tilbage med mere fokus og kæmpede bravt for at komme tilbage i spillet.

Måske var det for lidt og alt for sent. Selv om Zverev fulgte langt bedre med i tredje sæt, fik Raonic igen sat ham under pres og kunne til sidst tage sættet 7-6.

Med sejren skal den tidligere Wimbledon-finalist op mod enten Borna Coric, der er seedet som nummer 11, eller Lucas Pouille, der er seedet som nummer 28, i kvartfinalen.

Raonic nåede også kvartfinalen i Melbourne i 2016.

