Canada er klar til Davis Cup-finalen i tennis efter sejr på 2-1 over Rusland i semifinalen.

Canada er klar til Davis Cup-finalen og har søndag chancen for at vinde trofæet for første gang.

Canada besejrede i lørdagens første semifinale Rusland med 2-1 efter et drama, hvor en tiebreak afgjorde det hele til sidst.

Efter mere end to timers doublekamp vandt Vasek Pospisil og Denis Shapovalov med 6-3, 3-6, 7-6 over Andrey Rublev og Karen Khachanov.

I den første kamp bragte Andrey Rublev planmæssigt Rusland på 1-0, da han i to sæt slog Vasek Pospisil med 6-4, 6-4.

Rublev brød fra start i første sæt, hvilket viste sig tilstrækkeligt, mens han i andet sæt satte det afgørende servegennembrud ind til føring på 4-3.

I den efterfølgende single sørgede 20-årige Denis Shapovalov for udligning til 1-1 for Canada, da han i en mere lige kamp slog Karen Khachanov 6-4, 4-6, 6-4. Så skulle det hele afgøres i doublen.

Fredag var Khachanov og Rublev ude i et drama, hvor de overlevede tre matchbolde, før de slog serberne Novak Djokovic og Viktor Troicki i den afgørende kamp.

Lørdag blev det en ny gyser for dem i tre sæt, og igen måtte man ty til tiebreak for at finde en vinder. Denne gang faldt den dog ikke ud til russernes fordel, og det canadiske par kunne juble over finalepladsen i Madrid.

I søndagens finale venter enten værtsnationen, Spanien, eller Storbritannien. De tørner sammen i den anden semifinale senere lørdag.

/ritzau/