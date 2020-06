Efter at have deltaget i Adria Tour er Grigor Dimitrov testet positiv for coronavirus.

Med tennissportens store comeback efter coronapausen undervejs tikkede der søndag aften en dårlig nyhed ind.

Den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov afslørede på Instagram, at han er smittet med coronavirus.

- Jeg vil gerne fortælle mine fans og venner, at jeg er testet positiv i Monaco for Covid-19, skriver han.

Dimitrov, der ligger nummer 19 på verdensranglisten, deltog i sidste uge i Adria Tour i Beograd. Det samme gjorde verdensetter Novak Djokovic, der selv har været med til at lancere miniturneringen med kampe fire forskellige steder på Balkan i perioden fra 13. juni til 5. juli.

Dimitrov deltog lørdag i denne weekend i anden afdeling af turnering i Zadar i Kroatien, men trak sig fra efter et nederlag til Borna Coric, fordi han ikke følte sig frisk.

Efter Dimitrovs positive test blev finalen mellem Djokovic og russeren Andrey Rublev aflyst som en sikkerhedsforanstaltning.

- Jeg vil gerne sikre mig, at alle, jeg har været i kontakt med de seneste dage, bliver testet og tager de nødvendige forholdsregler.

- Jeg er ked af den skade, jeg har forvoldt. Nu tager jeg hjem og bliver rask, skriver Dimitrov.

Mændenes ATP Tour har ligget stille, siden coronapandemien for alvor gjorde sit indtog. Planen er at genstarte 14. august med Citi Open i Washington DC, USA. Kvindernes WTA Tour genoptages 3. august i italienske Palermo.

/ritzau/