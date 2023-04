Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På trods af en 4-1-føring i tredje og afgørende sæt endte Holger Rune som taber af tennisturneringen Monte-Carlo Masters-finalen i Monaco.

Og nederlaget vækker minder hos B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge.

Men der er bestemt ikke tale om gode minder. Derimod er der tale om den seneste kamp mellem Holger Rune og Andrey Rublev ved Australian Open tidligere på året, hvor Rune ligeledes smed sejren væk.

»Her i de friske minutter efter nederlaget er det selvfølgelig ikke til at bære, at Rublev igen rejser sig efter at være spillet baglæns ud i Middelhavet af Rune i første halvdel af det afgørende sæt,« siger Lasse Vøge og fortsætter:

Holer Rune måtte se skuffet til, da Andrey Rublev blev kronet som vinder af ATP Masters 1000-turneringen i Monte Carlo. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Holer Rune måtte se skuffet til, da Andrey Rublev blev kronet som vinder af ATP Masters 1000-turneringen i Monte Carlo. Foto: ERIC GAILLARD

»Det vækkede mit traume fra Australien i januar, hvor Rublev overlevede flere matchbolde mod danskeren.«

B.T.s sportskommentator har dog – trods søndagens store skuffelse – stor tro på den unge dansker.

»Men lad os finde trøst i det store billede – Holger Rune er altså kun 19 år, og om et par år får Rublev ikke et ben til jorden. Holger har vist os, at han suger styrke ud af modgang – om den kommer fra tribunen eller fra banen.«

»Når fysikken først sidder der, så har Danmark en sand verdensstjerne, der kommer til at give os spandevis af store oplevelser,« siger Lasse Vøge.

Holger Rune tabte den to timer og 33 minutter lange kamp med cifrene 7-5, 2-6, 5-7.

Du kan læse B.T.s dom over den hæsblæsende finale HER.