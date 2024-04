Caroline Wozniacki havde alt at tabe, da hun kæmpede for at holde drømmen om French Open i live. I stedet moste hun sin modstander, da hun for første gang i fem år spillede en kamp på grus.

Her får du B.T.s dom over Caroline Wozniackis storsejr, da hun udraderede Mccartney Kessler 6-0, 6-1.



Vi kunne ikke være i os selv af bare spænding, da Caroline Wozniacki skulle spille sin første gruskamp siden 2019.

Men efter mindre end en halv time havde den tidligere verdensetter støvsuget opgøret for sportslig relevans, da hun tværede Mccartney Kessler på kun 28 minutter med et knastørt æg i første sæt.

Wozzy var flere niveauer bedre end sin amerikanske modstander, der på papiret lignede en meget overkommelig opgave.

Men alligevel er det værd at påpege, at danskeren så ualmindelig skarp ud, og Kessler fik slet ikke en chance. Det må have været en traumatisk oplevelse.

Egentlig skulle Caroline Wozniacki slet ikke været i aktion på det mærkværdige grå grus ved turneringen i Charleston.

Men årets skuffende pointhøst tvang tennisstjernen på sejrstogt ved den amerikanske turnering for at få direkte adgang til årets kommende Grand Slam-turnering, French Open, hvor hun ikke er garanteret et wildcard.

Her er det kun verdens 104 bedste, der med sikkerhed bliver en del af det eksklusive selskab, og derfor krævede det ekstra sejre for hardhitteren, der inden opgøret mod Kessler lå nummer 126.

Nu er maskinen i gang, og kursen er sat mod Paris. Drømmen lever endnu. Men den kræver, at hun bliver en del af top 104 inden skæringsdatoen 15. april.

Caroline Wozniacki havde ingen problemer med at spille sig videre til anden runde i Charleston. (Arkivfoto). Foto: Al Bello/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki havde ingen problemer med at spille sig videre til anden runde i Charleston. (Arkivfoto). Foto: Al Bello/Ritzau Scanpix

Wozniacki så ud til at hygge sig som en, der sidder fredag aften og ser Familien på Bryggen, da hun gjorde lige præcis, hvad der passede hende med sin modstander.

Men i starten af andet sæt gik der mere Mikkel end Linse over Mccartney Kessler, da hun brød danskerens parti med et voldsomt jab.

Heldigvis blev der hurtigt rådet bod på det, og i det efterfølgende parti brød Wozniacki tilbage.

Derfra gik det kun en vej, selvom serven voldede flere problemer i andet sæt. Og det var den, vi håbede på.

Verdens nummer 122 kunne intet stille op mod Caroline Wozniacki, der igen beviste, at hun slet ikke hører til dér, hvor hun ligger på verdensranglisten.

Med kniven for struben leverede danskeren en magtdemonstration i en kamp, hvor hun havde alt at tabe.

Nu står den på anden runde, og her skal den 33-årige stjerne jagte hævn mod Anhelina Kalinina.

Det er nemlig ikke mindre end en uge siden, at ukraineren kylede Wozniacki ud af turneringen i Miami efter en maratondyst.