Caroline Wozniacki gjorde kort proces i den regnvejrsafbrudte kamp mod kinesiske Lin Zhu ved Indian Wells.

På en halv time havde danskeren kørt modstanderen midt over og vundet sættet med 6-1. Onsdag vandt hun første sæt med 7-6, og hun er dermed videre til anden runde - hvor en god veninde venter.

Det er 13 år siden, at Caroline Wozniacki sidst vandt den traditionsrige Indian Wells-turnering. Nu - mange år, et par børn og en genoptaget karriere senere - har hun taget første skridt mod at gentage successen.

Det skete mod en hjælpeløs kinesisk modstander, der ellers startede det regnvejrsudskudte med en 1-0-føring i andet sæt. Under den amerikanske kørt Wozniacki fuldstændig henover den mere og mere opgivende Zhu, der kun lykkedes at hive tre point hjem torsdag.

Men det skal ikke tage noget fra danskerens præstation - der var bid i alt, hvad hun foretog sig. Og hun var topkoncentreret. Det lover rigtig godt.

Endelig lidt tur i den for Wozniacki, der har fået en meget tvivlsom start på denne tennissæson. For øjnene af farmand og husbond klarede hun sig ubesværet igennem den psykologisk svære opgave at genoptage en tenniskamp efter 24 timers pause.

Det var topprofessionelt!

Lad det endelig blive starten på en periode, der forhåbentligt kan toppe, når der står Grand Slams og OL på menuen til sommer.

Nu venter et møde med Wozniackis gode kroatiske veninde Donna Vekic. De to træner ofte sammen, og rygterne siger, at danskeren kører veninden rundt på banen hver gang.

Og kigger man på de officielle indbyrdes opgør, er der også grund til optimisme. Her fører Wozniacki 2-0.