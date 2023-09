Chokexit, ydmygelse og et rød-hvidt eventyr. De danske tennisfans har været igennem hele følelsesregisteret under US Open, hvor Holger Rune, Clara Tauson og Caroline Wozniacki skabte både rystende og uforglemmelige øjeblikke.

Herunder får du B.T.s dom over danskernes samlede præstation:

Der er absolut ingen grund til at pakke det ind. US Open var en katastrofe for Holger Rune. Én kamp blev det til. En gigantisk skuffelse for både ham og alle de danske tennisfans, der var sendt i noget nær choktilstand, da han røg ud med et brag i første runde.

Tenniskometen spillede én af sit livs værste kampe. Nok den værste, faktisk. Det indrømmede han også på det efterfølgende pressemøde.

Det var oprigtigt skræmmende at opleve, hvordan det danske stjerneskud pludselig gik helt ned med flaget i et enormt kollaps. Det var i første runde. I en grand slam. Hvor han var seedet til at gå i semifinalen.

Foto: Geoff Burke/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Geoff Burke/Reuters/Ritzau Scanpix

2023 har indtil videre været ét stort kaos på trænerfronten for Holger Rune.

Skiftevis har Lars Christensen og Patrick Mouratoglou været med på sidelinjen for at hjælpe danskeren i jagten på en grand slam-titel, men den store ustabilitet i spillerboksen endte i stedet med at koste ham et stort resultat ved US Open.

Derfor tog danskeren da også efter få dage konsekvensen og afbrød samarbejdet med den franske stjernetræner. Nu skal Holger Rune bare finde ud af, om det skal være hans mangeårige træner, Lars Christensen, der skal føre ham tilbage på sporet. Eller om det skal være en helt anden.

Én ting er i hvert fald sikkert. Det skal gå hurtigt. For den unge tennisprins har livsvigtige ranglistepoint, han skal forsvare de kommende måneder, hvis han vil være en del af sæsonfinalerne i Torino senere på året.

Hun startede fremragende, men to dage efter ramte hun ind i et gigantisk sammenbrud på banen.

Tauson bragede nemlig videre til anden runde ved at besejre verdens nummer 27, Anastasia Potapova, men derefter blev hun ydmyget af amerikaneren Peyton Stearns. Det var faktisk en smule pinligt at overvære.

Danskeren havde ellers en kæmpe mulighed for at skabe et stort grand slam-resultat i USA med den lodtrækning, hun havde fået. Men hun greb den på ingen måde. I stedet blev det til et tidligt exit. Endnu en gang.

Foto: Mary Altaffer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mary Altaffer/AP/Ritzau Scanpix

Hun har kæmpet en absurd kamp for at blive skadesfri og komme tilbage i top 100. Og nu er det endelig lykkedes.

Derfor er det da også altafgørende, at hun samler så mange ranglistepoint sammen, som hun overhovedet kan, de næste par måneder. Det er klart det vigtigste for hende.

For hvis danskeren vil være garanteret en tur til Australian Open i januar, så kan hun ikke læne sig op af en plads blandt de 100 bedste. Der skal LANGT mere til.

Wozzy is back!

De danske tennisfans har nok stadig svært ved helt at finde ord for det comeback, som Danmarks tennisdronning har smækket sammen de seneste uger. Og det forstår vi godt.

For den tidligere grand slam-vinder har tryllebundet hele tennisverdenen med det eventyr, hun har været på i New York. Hun lignede én, der aldrig havde lagt ketsjeren på hylden. Og hun formåede både at sende en topspiller ud, lave et vildt comeback og spille lige op med verdens nummer seks. Det er jo helt uhørt efter 3,5 år på pension!

Caroline Wozniacki er en superstjerne. Og hun reddede de rød-hvide farver ved US Open. Det glemmer vi aldrig.

Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix

Hvis de Wozniacki-hungrende tennisfans forventer at se danskeren i aktion resten af året, så bliver de slemt skuffede. Den danske stjerne har i hvert fald ingen planer om at spille flere turneringer de kommende måneder.

Hun har i stedet valgt at satse alt på Australian Open i januar, hvor hun tidligere har triumferet. Også selvom der er vigtige ranglistepoint at hente. Det betyder dog intet for hende. Det er nemlig kun grand slams, der tæller for den tidligere verdensetter. Og derfor må hun være sikker på, at hun bliver tildelt et wildcard i Melbourne.

Alt andet ville dog også være en kæmpe overraskelse.