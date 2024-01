De danske tennisstjerner er sendt hjem som i en dårlig TV 2-genudsendelse af Grænsepatruljen Australien.

Clara Tauson tabte med sætcifrene 6-4, 3-6, 6-2 mod favoritten Victoria Azarenka, der dog blev sendt i tovene flere gange i kampen.

Hvem havde dog troet, at Clara Tauson ville holde længst blandt danskerne i Australian Open? Det gjorde hun og solgte sig dyrere end den australske dollar.

Men men men...

Den 21-årige dansker led desværre samme dunkle skæbne som både Caroline Wozniacki og Holger Rune og røg ud i anden runde. En sort dag for Danmark er komplet!

Clara Tauson var oppe mod en tidligere grand slam-vinder og verdensetter i Victoria Azarenka, og hun er en intens kvinde fra Belarus. Samtidig besidder hun desværre også al den stabilitet, som Tauson hungrer efter.

De danske førsteserver sad godt, men på andenserven var der panik i kængurupungen, hvor 'ungen' Clara sprællede mod den 18. seedede modstander, der vandt på rutinen.

Trods flere gode danske slag med knockout-power, så var det samlet set for lidt i kampen mod en bedre spiller.

Clara Tauson fightede forbilledligt. Foto: Lukas Coch/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Clara Tauson fightede forbilledligt. Foto: Lukas Coch/EPA/Ritzau Scanpix

Clara Tauson er i gode hænder hos træner Lars Christensen.

Efter en turbulent tid med skader og uden træner findes der lovende takter for den unge dansker med det store potentiale.

Men det blev ikke denne gang, det blev helt forløst, for hendes spil gik under down under.

Med Holger Runes tidligere mirakelmager ved sin side er der dog håb forude - de skal bare have mere tid sammen.

København er på verdenskortet!

Det sørger Clara Tauson i hvert fald for i Australien, hvor hun varmede op i en FC København-trøje.

Den danske tennisprofil elsker fodboldklubben og er gerne på plads i Parken, når kalenderen tillader det.

Og ellers må hun støtte klubben på afstand - som her:

Clara Tauson @FCKobenhavn



The Dane's dreaming of the third round But first she'll have to defeat a big @PSG_inside fan in @vika7 #AusOpen pic.twitter.com/AFZ2Mldh00 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024

Danskerne er UDE af Australian Open, så nu er det kun de ægte tennisfans, der fortsætter tv-kiggeriet.

Men er du på vippen og overvejer at tænde for tennis, så gør det!

Der venter episke opgør i årets første grand slam, der kun lige er begyndt.