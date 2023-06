Holger Rune smider muligheden for en finaleplads i London. Men det er ikke det eneste.

For nederlaget til australske Alex de Minaur betyder samtidig, at danskeren ikke rykker op som nummer fem i verden. Alligevel må vi ikke ærgre os for længe. Læs B.T.s dom over den underholdende kamp her.

Rune fik mildt sagt en elendig start på kampen, hvor De Minaur, der er nummer 18 på verdensranglisten, brød danskerens serv i første parti.

Derefter formåede Minaur at holde serv, og så stod det 0-2. Selvom Rune ikke gav op, tabte han første sæt med 3-6 – vel at mærke det første sæt han havde tabt i hele turneringen.

Alex de Minaurs evner på græs var der aldrig tvivl om, og australieren lavede da også kun en enkelt uprovokeret fejl i første sæt mod Runes 11. Det var tydeligt for enhver, at De Minaur er opvokset på græsset, og så var han bestemt heller ikke skidt på sine servere.

Rune fik langt bedre styr på sine egne servere og spil i andet sæt, men det var ikke nok for danskeren, som måtte se sig slået med 6-7 i andet sæt efter tiebreak.

Holger Rune er færdig i turneringen i London. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Kan den danske tennisstjerne virkelig spille med mod de bedste? Det er et spørgsmål, som er svær at blive klog på.

Verdenssekseren har spillet en flot turnering i London, men i semifinalen var der ingen tvivl om, at Alex de Minaur – trods en lavere rangering – er bedre på græs end Rune.

Danskeren havde det utrolig svært i kampen og fik hverken styr på sit eget spil eller australierens server.

Nederlaget betyder samtidig, at Rune i denne omgang misser chancen for at rykke op som nummer fem på verdensranglisten.

Rune kunne ikke stoppe den stærke australier. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Hov, hvem var det, der kom ud til andet sæt?

Det var såmænd bare Holger Rune, men i en hvid trøje i stedet for den grønne, som han ellers har spillet i hele turneringen.

Hvad det skulle ændre, må hovedpersonen selv svare på, men danskeren fik da en markant bedre start på andet sæt end første.

Trøjeskiftet var dog ikke nok i den brandvarme engelske hovedstad, der resulterede i, at kampen blev stoppet to gange undervejs i kampen grundet solstik.

Rune startede kampen i den grønne trøje. Foto: Alberto Pezzali/AP/Ritzau Scanpix

Det var ærgerligt, at chancen for en finaleplads og dermed et skridt op på ranglisten glippede. Men tør øjnene, for inden længe venter Wimbledon, hvor det for alvor gælder!

Den prestigefyldte grand slam-turneringen i London går i gang 3. juli, og danskeren bliver i hovedstaden, hvor han skal spille nogle opvisningskampe.

Forhåbentlig når Rune at få genopladt batterierne inden Wimbledon efter en periode med mange kampe.

Denne ATP-turnering var ‘blot’ en opvarmning til Wimbledon, og selvom vi alle havde håbet på dansk triumf, må vi ikke ærgre os for længe. I stedet må vi glæde os over, at Rune formåede at vinde tre kampe i træk på græs i ATP-turneringen Queen’s Club.