Han var kæk, koncentreret, storsmilende og særdeles storspillende. Det virker dog stadig som om, at Holger Rune har ét stort problem, som virkelig kan spænde ben for ham selv.

Rune har længe ventet på at komme i aktion ved den store Masters 1000-turnering Indian Wells, men da han endelig i tredje runde kom i gang, rundbarberede han i store dele af kampen verdens nummer nummer 26 i italienske Lorenzo Musetti med cifrene 6-2, 7-6 (7-5). Herunder får du B.T.s dom over Holger Runes præstation.

Alt, hvad den unge dansker rørte ved i opgørets første sæt, blev til guld, og fy for den lede, hvor spillede Holger Rune generelt fantastisk i store dele af kampen.

Knastørre og kraftfulde server, frække slices, utagelige stopbolde og flere fremragende vindere med forhånden blev smasket afsted.

I dele af andet sæt red han ikke på samme bølge af selvtillid, da flere fejl sneg sig ind i danskerens spil, men det kan ikke undgås, at det sker et par gange eller tre i løbet af hvilken som helst kamp.

Problemet for Holger Rune lå i, at da fejlene blev flere, røg han ind i gamle dårlige vaner, hvor dommerkendelser og et udråb fra modstanderens side af kom til at fylde alt for meget. Det medførte, at Holger Rune røg ud af flowet og fik tilskuerne imod sig. Alt tyder lige nu på, at den unge dansker er sin egen værste fjende , og det kan blive hans helt store problem, når kvaliteten af modstand blot stiger fra nu af.

Foto: Ryan Sun/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ryan Sun/AP/Ritzau Scanpix

Midt i andet sæt stod Holger Rune pludselig i en ophedet diskussion med kampens stoledommer.

Ifølge Holger Rune råbte Lorenzo Musette »vamos!«, mens duellen mellem dem stadig var i gang.

Det ville dommeren ikke anerkende, og Rune fik derfor spurgt dommeren, om han troede, at Rune løj omkring det. Det fik dommeren aldrig rigtig svaret på, og Rune bevægede sig efterfølgende væk fra dommerstolen og tilbage til spillet.

Holger Rune fik pisket en stemning op efterfølgende og fik derfor tilskuerne imod sig. Nogle gange har det virket for Rune at få lidt drama ind i kampen, men i dag var det blot med til, at Lorenzo Musetti - der ellers var helt væk i første sæt - kom bedre med i kampen og gjorde andet sæt helt tæt, som blev afgjort i en tiebreak.

Det var fantastisk at se Holger Runes spilleglæde og frækhed, som han viste mange eksempler på i kampen.

I kampens længste slagudveksling midt i andet sæt kom det især til udtryk, da Holger Rune i en af de sidste slag i duellen kom med en halvringe stopbold.

Rune gætter dog den rigtige side, da Musetti sender bolden på tværs dybt i banen, hvor Rune stod klar til at smække bolden ned langs linjen.

Musetti kunne ikke andet end at ryste på hovedet af fortvivlelse over, at Rune formåede at sende bolden over nettet.

Foto: Ryan Sun/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ryan Sun/AP/Ritzau Scanpix

Holger Rune havde allerede tangeret sit bedste resultat ved Indian Wells ved at nå til tredje runde - vel at mærke helt uden at komme i aktion på grund af canadiske Raonic trak sig i anden runde - og Runes seedning gjorde, at han sad over i første.

Foran publikum på det kæmpemæssige og solbeskinnede Stadium 1 kunne Holger Rune spille sig i fjerde runde, efter en sejr i en kamp mod Musetti, der viste både nogle af de bedste og værste sider af sig i opgøret.

Hvis Holger Rune dog spiller bare halvt så godt, som han gjorde i første sæt, kan der vente Rune store ting ved Indian Wells.

Nu venter en kamp i fjerde runde mod enten amerikanske Taylor Fritz eller argentinske Sebastian Baez.