Wauw, Holger Rune. Du er jo blevet uhyggelig på græsset!

Med en vanvittig flot sejr over sin ven og træningsmakker Lorenzo Musetti er danskeren nu videre til semifinalen i den fyldte arena i London med cifrene 6-4, 7-5. Men det løb os koldt ned ad ryggen allerede i første sæt. Læs B.T.s dom over kampen her.

Tredje sejr på græs i træk. Hvor er det stærkt, Holger!

Den danske tenniskomet skulle lige spille sig ind i kampen og startede med et par mærkelige slag. Men stille og roligt fik Rune overtaget i kampen, og så var det Musetti, der stod for de spøjse episoder.

Blandt andet havde italieneren en bold, som han ikke formåede at få over nettet, trods han havde hele banen fri, da Rune allerede var sendt ud efter pølser.

De dårlige slag fra Musetti gav Rune endnu mere ild i øjnene, som gik fra 1-4 til 6-4 i første sæt, og så var vejen til sejr lagt. Dog med lidt slinger i valsen i andet sæt, men flere missede stopbolde fra Musetti hjalp danskeren mod kvartfinalesejren.

Sådan, Holger! Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan, Holger! Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvordan gør du det, Rune?

For fire dage siden havde det danske tennishåb ikke vundet en eneste seniorkamp på græs, men nu er det blevet til hattrick – vel at mærke uden en træner ved sin side.

Godt nok ikke sådan et hattrick med højre og venstreskøjten plus en enkelt med hovedet – og i samme halvleg, men I forstår, hvor jeg vil hen.

Det er ganske enkelt imponerende, og det får os kun til at drømme større, når Wimbledon venter inden længe.

Der var udsolgt til kampen mellem Rune og Musetti. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der var udsolgt til kampen mellem Rune og Musetti. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Holger, du gjorde os bange! Ved stillingen 1-4 til Musetti i første sæt måtte Rune tage en medical-timeout.

Danskeren havde undervejs i kampen fået problemer med sit højre håndled, og han viste tydeligt, at det gjorde ondt, når han bøjede håndleddet.

Rune har undervejs i grussæsonen haft problemer med både skulder, ryg og bentøjet, så lad ham for guds skyld ikke komme ud i nye skader. Wimbledon venter lige om hjørnet, og det må en skade bare ikke sætte en stopper for.

Heldigvis virkede behandlingen for den andenseedede dansker, der endte med at hive sejren i land trods en brag kamp af verdensranglistens nummer 16.

Holger Rune er videre til semifinalen i London. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er videre til semifinalen i London. Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Rune, du skal blive ved med at spille i den grønne trøje! Den giver tydeligvis held på det grønne underlag i London – og det held må meget gerne fortsætte!

Nu venter semifinalen i ATP-turneringen i Queen's, der fungerer som optakt til Wimbledon. Og hvilken bedre optakt til den legendariske grand slam end tre sejre på græs i træk.

Hvis Holger Rune spiller sig i finalen i London, rykker danskeren tilmed op som nummer fem på verdensranglisten.

Det skyldes Stefanos Tsitsipas’ tidlige exit ved turneringen i Halle. Tak for den!