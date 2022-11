Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nyd det Danmark!

Holger Rune har skrevet dansk sportshistorie, mens vi sad med hjertet helt oppe i halsen under dysten, der var næsten uudholdelig at være vidne til. For h*****e, hvor var det spændende!

I en regulær gyser slog den 19-årige knægt tennislegenden Novak Djokovic i en finalen ved Paris Masters. Det er en kamp, vi aldrig nogensinde glemmer, og den blev endda fuldendt med et surrealistisk parti på over et kvarter.

Her kan du læse B.T.s dom over Holger Runes præstation mod Novak Djokovic.







For filan, hvor var det nervepirrende. Først serverede Holger Rune en mareridtsstart, hvor han hurtigt kom bagud og så ud til at blive tromlet ned af Djokovic. Og det var decideret svært at forestille sig, at vores tennisdarling var godt i gang med at skrive historie.

For han fik vendt ALT på hovedet med et voldsomt andet sæt, hvor han genfandt den serv, der har været hans enorme styrke de seneste uger. Derefter spillede han bare en klassekamp, hvor han sled og fightede til det allersidste i det, der bliver en definerende sejr for hans allerede vilde karriere.

Hans Toft må ryste i bukserne over sin status som Gentofte Kommunes største legende. Han har fået en gevaldig udfordrer i Holger Rune, selvom Toft trods alt var borgmester i 28 år. Djokovic var til tider decideret rystet (altså ikke over det med kommunen). Det er vi også.

Holger, du har sendt Danmark i ekstase! For et år siden var det ikke alle i landet, der kendte Holger Rune. Nu kan vi tillade os at skrive det: Danmark har en ny verdensstjerne.

Du behøver ikke kigge op længere, Holger. Du er blevet til en af stjernerne. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Du behøver ikke kigge op længere, Holger. Du er blevet til en af stjernerne. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT



Det var virkelig ikke, den start Holger Rune havde håbet på. Men det endte med det resultat, han havde drømt om.

Det danske supertalent viste, at han er vokset gevaldigt under de seneste måneder. Selv da han var bagud var han så kold, at han bare åd sig tilbage i opgøret og havde fuldstændig styr på det vilde dyr af et temperament, han før har haft så svært ved at tæmme.

Rune var decideret voldsom. Modig, satsede hele butikken og tonsede flere gange op mod nettet, hvilket ofte gav pote. Og så var han bare fræk som en slagterhund med adskillige, vanvittige stopbolde, som kun han troede på.

Alligevel lykkedes de nærmest hver gang, og det var med til at gøre kampen til et episk drama af dimensioner. Vanvittigt spændende er ikke dækkende for det, vi var vidner til!



Det var en ren opvisning i verdensklassetennis, da de to herrer skulle dyste om første parti i andet sæt. Det varede hele ni minutter og udviklede sig til det rene vanvid.

Holger Rune kom hurtigt bagud 0-40 og stod nærmest foran en umulig situation med tre breakbolde imod sig efter tabet af første sæt.

Men den 19-årige dansker besidder et uovertruffent fightergen og kunne holde styr på de til tider ukontrollerbare nerver, da han kæmpede sig hele vejen op til at have fordel og en mulighed for at serve partiet hjem. Den missede han, men fik endnu en fordel.

Så diskede Rune op med to pinlige server og lavede dermed en dobbeltfejl. Til sidst sled han sig dog til partiet på et vinderslag, dommeren først havde dømt ude. Danskeren brugte en challenge, der viste, at bolden var … inde! Voldsomt parti! Voldsom kamp! Voldsom spiller!

Du drømmer ikke, Holger! Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Du drømmer ikke, Holger! Foto: CHRISTIAN HARTMANN



Det første, der skal ske, er at vi lige får pulsen ned. For den har formentlig været endnu højere end Runes under opgøret mod Djokovic.

De seneste uger har danskeren taget syvmileskridt og spillet sig op i den absolutte tenniselite, hvor han har basket top 10-modstandere, som var de fluer. Ingen, ingen kunne have forudset det her.

I den kommende uge gælder det turneringen NextGen for verdens bedste spillere under 22 år. Her kommer Holger Rune som klar favorit til sæsonens sidste turnering, hvor han vil være topseedet.

Medmindre der kommer et afbud til sæsonfinalen i Torino … og der havner en invitation i Holger Runes postkasse.