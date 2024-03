Holger Rune er i kvartfinalen i Mexico.

Den 20-årige dansker vandt 7-6, 6-2 over amerikanske Aleksandar Kovacevic i en kamp, hvor det skulle gøre ondt, før det gjorde godt. Ariba, Rune!

Det var sgu lidt loco i Acapulco - for verdens nummer 93 bed fra sig mod den andenseedede dansker.

Det var kun anden gang Runes modstander stod over for en top 10-spiller, men han kastede sig ikke ligefrem for danskerens fødder og tilbad ham - han gik i stedet efter struben på verdens nummer syv.

Rune var malet op i et hjørne i første sæt, og det var amerikaneren, der stod bag. Hele syv afværgede breakbolde tvang sættet i tiebreak, hvor Rune med hiv og sving hev det i land. Det tog knap en time og et kvarter.

I andet sæt fik han knækket den cool amerikaner, der havde skudt al sin energi af i første sæt i håb om en tidlig knockout - og Rune kunne med en god gameplan i lommen køre sejren i land.

Muy impressivo!

Foto: Henry Romero/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henry Romero/Reuters/Ritzau Scanpix

Samme sted sidste år måtte Rune give fortabt i semifinalen - totalt drænet for energi.

I år ser han ud til at have lagt på fysikken og også evner at økonomisere mere med sine kræfter, selvom 1/8-finalen trak ud til langt over midnat lokal tid.

Rune startede sin 2024-sæson med en finaleplads i Brisbane og elsker at bevæge sig dybt ind i turneringerne, hvor han kan hente de store point og spille på store baner.

Nu skal han vise, at kroppen og hoved er klar til det lange seje træk i Mexico.

Eller snarere, hørte du det?

Mens der var ganske stille på Runes bane, så var der stor fiesta på det store stadion ved siden af, hvor den amerikanske publikumsdarling Ben Shelton spillede sig i kvartfinalen.

Forståeligt hvis Rune var lidt misundelig på de omgivelser.

Fredag venter tyske Dominik Koepfer i kvartfinalen, efter han slog 8. seedede Francis Tiafoe i tre - især sidste var overbevisende.

Den 29-årige Rune-modstander har aldrig slået en top 10-spiller, og det behøver han ikke at lave om på mod Rune.

Man skal stå tidligt op - eller gå sent i seng - hvis man agter at se med, for kampen ligger formentlig kl. 3 dansk tid.