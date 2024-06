Vanvittige dramaer. Storspil. Og uforklarlige beslutninger. Vi fik det hele ved French Open, der bød på et mindre rød-hvidt eventyr.

Herunder får du B.T.s om over danskernes samlede præstationer:

Vi anede ikke, hvor vi havde ham inden turneringen, men han viste endnu en gang, hvorfor Paris bare føles som hans anden hjemby.

Vanvittige dramaer og storspil, men også komplet uforståelige beslutninger. Man får det hele med Holger Rune. Og sådan vil det nok altid være. Men det er også det, der gør ham så hamrende god.

En mareridtssæson på grus blev reddet en smule ved French Open. For han beviste, at når han rammer sit niveau, så er han oppe blandt de allerbedste. Vi vil bare gerne se det igen. Og igen. Og igen.

Han har dog snart brug for at besejre en top 10-spiller ved grand slam-turnering, for det er over to år siden, det sidst er sket. Netop derfor kommer nederlaget til Alexander Zverev da også til at hjemsøge os i lang, lang tid. For var SÅ tæt på...

Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er benhårdt at være professionel tennisspiller. Et nederlag i fjerde runde til en tysk verdensstjerne, og så ryger man alligevel længere ned på verdensranglisten.

Holger Rune kommer nemlig til at ligge nummer 15 i verden, når han tager hul på græssæsonen, og den bliver nu vigtigere end nogensinde før. For stortalentet har adskillige point, der skal forsvares fra sidste år. Han har altså i den grad kniven for struben ved Wimbledon, men efter indsatsen i den franske hovedstad tror vi igen på, at han kan levere noget stort.

¡Ay, Clara'mba!

Sikke en præstation af den danske komet. Indrømmet: Vi frygtede det værste. Men hun chokerede simpelthen os allesammen. To grand slam-vindere i anden og tredje runde? Intet problem for Tauson. De blev bare kylet ud.

Danskeren skrev sin helt egen lille tennishistorie, da hun for første gang i karrieren gik videre til fjerde runde ved en grand slam, og efter et skadeshelvede af rang virker det nu til, at alt kører på skinner.

Hun kommer til at tage gigantiske spring på verdensranglisten resten af året, hvis hun fortsætter sådan her. Og så kommer topspillerne til at kigge sig over skuldrene. Chapeau, Clara!

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Vi kan ikke vente med at se Clara Tauson ved Wimbledon, der begynder om kun tre uger.

Græs er slet, slet ikke hendes favoritunderlag. Tværtimod. Men hun har heller ingen point, hun skal forsvare fra sidste år, og derfor kan der med en god lodtrækning ligge en mindre rød-hvid gave og vente i London. Danskeren har virkelig ALLE muligheder for at komme tilbage i top 50 i år. Og den skal hun altså nappe, tak!

Hun har slet ikke været i Paris de seneste par uger, men vi kan alligevel ikke lade være med at nævne hende. For vi fatter det stadig ikke.

Den danske verdensstjerne fik ikke et wildcard til French Open, men det er os en gåde, at hun ikke tog chancen og tilmeldte sig kvalifikationsturneringen. Om end ikke andet så for at få værdifuld træning på netop de grusbaner, hvor der trods alt skal spilles OL på. Hendes store drøm.

Vi aner stadig ikke helt, hvad danskeren vil med det her comeback. Og derfor havde en tur igennem kvalifikationen været et stærkt signal at sende.

Vi krydser fingre for, at hun får et wildcard til Wimbledon, men for at være ærlig, så ved vi ikke, om vi tør at tro på det.