Så tæt på!

Nok en gang viste Casper Ruud stor kølighed overfor ivrige Holger Rune. Nordmanden vendte opgøret, efter danskeren lagde stort fra land.

Ruud er i finalen ved ATP-turneringen i Acapulco efter 3-6, 6-3, 6-4. Især tredje sæt bød på stort drama.

Her er B.T.s dom:

Satans, Holger! Undervejs var der storspil fra danskeren, der blæste Ruud ud af banen i første sæt. Han havde også nordmanden helt nede i sækken, men nordmanden gik fra 2-4 til 6-4 i tredje og afgørende sæt. Rune gik fuldstændig i stå og kunne ikke holde hovedet koldt. Det trækker ned.

Vi har set det flere gange før i duellerne mod Casper Ruud. Som en Nokia 3210 uden polyfoniske ringetoner kan nordmanden ikke gå i stykker rent fysisk. Ja, psykisk sågar også. Han står der - igen og igen. Helt kølig. Rune kæmpede derimod helt tydeligt med fysikken undervejs, og det blev udslagsgivende til sidst. Der var ikke mere at komme efter. Der var udsolgt, og det kostede på koncentrationen. Det er ikke første gang, at danskeren løber tør for kræfter, og vi må konstatere, at der stadig er noget at skrue på her.

Det var til at gå helt loco i Acapulco over varmen. Den fugtige hede spillede en stor faktor i opgøret. Her skal Rune være undskyldt, for det var ikke udelukkende fysikken, der spillede ham en puds. Varmen har turneringen igennem været slem ved spillerne, og det var tydeligt, at det også var tilfældet lørdag morgen dansk tid.

Rune var tæt på endnu en finale i 2024, men nu må han sunde sig lidt inden sine næste opgaver. Og det bliver i Californien ved Indian Wells allerede i den kommende uge. Der er masser at bygge på for Holger Rune, der må tilbage på værkstedet efter Ruud-kampen. Han havde det hele i egne hænder og må i stedet glæde sig over, at der i glimt var storspil at spore.