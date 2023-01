Lyt til artiklen

I silende regnvejr fik Australian Open på mirakuløs vis afviklet tredjedagen.

For Melbourne fik onsdag nok regn til en hel måned, da den ene kamp efter den anden blev udskudt eller aflyst på det ikoniske tennisanlæg.

Noget, der betød, at Danmarks tenniskomet Holger Rune gik rundt i komplet uvished i flere timer, mens dagen også bød på et chokerende nederlag til én af verdens største superstjerner.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra tredjedagen af Australian Open:

Holger Rune skal i aktion igen torsdag morgen (dansk tid). Foto: FAZRY ISMAIL

VANSKELIGT FOR RUNE

Over et døgn skulle den 19-årige dansker gå rundt om sig selv, før han fik vished om, hvem han skal spille imod torsdag morgen (dansk tid).

De mange aflysninger og kampudsættelser gjorde, at det først var onsdag aften, at danskeren kunne indstille grand slam-sigtekornet på amerikanske Maxime Cressy.

Men det var ikke nødvendigvis godt nyt for Rune, at amerikaneren med de franske rødder blev modstanderen i anden runde. For 25-årige Cressy bliver nemlig en vanskelig opgave for den unge tenniskomet, der skal finde samme takter frem, som han viste tirsdag, hvis han skal slå den to meter høje servekonge. Ikke ligefrem den bedste spillestil for danskerens vedkommende.

Massivt regnvejr skabte panik hos arrangørerne. Foto: LUKAS COCH

'FULDKOMMEN UTILREGNELIGT'

Vejrguderne driver gæk med Australian Open-arrangørerne. Tirsdag var det varmen, der fik spillerne til at smelte så meget, at kampene måtte afbrydes. Og onsdag var det så et massivt regnvejr, der druknede turneringen.

Vejret er fuldkommen utilregneligt på disse breddegrader. Den ene dag føles det, som om du står ude midt i den knastørre australske ødemark og panisk leder efter vand. Den næste dag er din bedste ven en paraply og en tyk efterårsjakke.

Vejrforholdene giver egentlig ikke ret meget mening, så man skal nok have oplevet det, før man reelt tror på det. Men den er altså god nok.

Rafael Nadal er allerede ude af Australian Open. Foto: LUKAS COCH

KNÆKKET SUPERSTJERNE

Tennisfans verden over fik onsdag et chok af de større, da den forsvarende mester Rafael Nadal blev sendt ud af turneringen med et smerteligt 0-3-nederlag til amerikanske Mackenzie McDonald.

For selv om det var tydeligt, at den spanske tennislegende blev ramt af en skade undervejs i kampen, er det en knækket spanier, der efter flere måneders skadesmareridt skal i tænkeboks. For var det sidste gang, at den aldrende Nadal satte sine ben i den prestigefyldte grand slam-turnering?

Noget kunne tyde på det, hvis man så hans hustru, Xisca Perelló, under onsdagens opgør. Her brød hun nemlig sammen i tårer, da det gik op for hende, at hendes mand var på vej ud med et brag.