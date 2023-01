Lyt til artiklen

I bagende hede er Australian Open endelig blevet servet i gang.

For mandag indtog den ene superstjerne efter den anden det ikoniske hard court-underlag i den prestigefyldte grand slam-turnering i Melbourne.

Danmarks bud på en repræsentant i den kategori, Holger Rune, måtte dog nøjes med at træne i varmen foran et regulært menneskehav, da han først skal i kamp natten til tirsdag (dansk tid).

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra førstedagen af Australian Open:

Holger Rune skal i aktion natten til tirsdag (dansk tid). Foto: HANNAH MCKAY

DANSK VERDENSSTJERNE

Hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt Danmark har fået en tennisstjerne, som de kender i hele verden, så er de det nok ikke ret meget længere.

For mandag blev Holger Rune nærmest overfaldet af omkring 100 fanatiske fans, da han forlod træningsanlægget til massiv jubel.

Et vanvittigt syn, da børn og voksne skreg på billeder og autografer fra den 19-årige dansker.

Han har for længst glemt, hvordan det føles at kunne gå i fred hjemme i Danmark. Og nu kan han heller ikke længere huske det i resten af verden. Det tager nok noget tid for ham at vænne sig til.

Publikum smelter i varmen under Australian Open. Foto: MANAN VATSYAYANA

ULIDELIG VARME

Vejrguderne på den australske sydøstkyst er benhårde. Når først solen får fat, og temperaturerne banker op på de 40 grader, er det ulideligt at opholde sig udendørs på Melbourne Park.

Det er dog værst for spillerne, der ofte skal igennem flere timers maratonkampe i voldsom hede på de dage, hvor solen kigger forbi. Og dem er mange af på denne tid af året, skulle vi hilse og sige.

Derfor er de skoldhede temperaturer, som Holger Rune har udsigt til at spille i tirsdag, også et potentielt problem for det danske stortalent, der har kæmpet med varmen Down Under de seneste par uger.

Og begynder den først at ramme danskeren som en kæberasler fra den knastørre outback, når han møder serbiske Filip Krajinovic i først runde, kan den pludselig ødelægge alt i forhold til de rød-hvide grand slam-drømme.

Knust Nick Kyrgios måtte trække sig Australian Open. Foto: SAEED KHAN

GYLDEN MULIGHED FOR RUNE

Turneringen var dårligt nok gået i gang, før hjemmebanehåbet Nick Kyrgios sørgede for, at alle journalisterne i presserummet fik kaffen galt i halsen.

Den australske superstjerne måtte nemlig trække sig fra Australian Open på grund af en knæskade – uden overhovedet at have været i kamp.

Nyheden er dog – set med danske briller – ikke ligefrem en ulempe for Holger Rune. Hvis begge spillere ellers havde levet op til deres respektive seedninger, stod de nemlig til at brage sammen lørdag aften i tredje runde.

Nu får danskeren i stedet en – på papiret – nemmere modstander og dermed en gylden mulighed for at gå langt i turneringen.