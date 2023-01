Lyt til artiklen

Der er opstået et mindre skadesdrama i Melbourne. Og det har en dansker i hovedrollen.

For efter lørdagens chokerende fald under tredjerundekampen er Holger Runes ene håndled nemlig stadig en smule mærket af faldet. Og den 19-årige tenniskomet måtte da også gøre brug af en forbinding under søndagens træning.

Derfor er det lige nu en kamp mod uret, hvis danskeren skal nå at blive 100 procent klar til mandagens brag inde på den helt store scene.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra syvende dag under Australian Open:

Holger Rune har problemer med håndleddet. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere Holger Rune har problemer med håndleddet. Foto: FAZRY ISMAIL

STOR RUNE-MYSTIK

Hvis de danske tennisfans har haft svært ved at holde sig vågne, når Holger Rune har spillet sine tre første kampe, får de det næppe nu. For danskerens håndledsskade kommer med garanti til at holde dem oppe hele natten, indtil han går på banen mandag.

Det er nemlig dybt bekymrende, at danskeren måtte træne med en mindre forbinding om håndleddet, da han søndag rendte rundt på træningsanlægget i Melbourne. Her lignede han en mand, der var hæmmet af skaden, da han konsekvent kun trænede sin baghånd. Det ligner en neglebider!

BRAG PÅ ROD LAVER ARENA

Så kunne de ikke trække den længere. Efter tre kampe på de næststørste baner skal Holger Rune endelig i aktion på hovedbanen, den ikoniske Rod Laver Arena, når han brager sammen med russiske Andrey Rublev i fjerde runde.

De to tennisspillere udgør nemlig halvdelen af de blot fire top-10-spillere, der er tilbage i turneringen. Og derfor måtte de australske arrangører da også bukke sig for danskerens stjernestatus.

Australian Open satte lørdag tilskuerrekord. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Australian Open satte lørdag tilskuerrekord. Foto: ANTHONY WALLACE

CORONASPØGELSET ER VÆK

For første gang i tre år kan de australske tennisfans rende rundt på Melbourne Park uden coronarestriktioner hængende over hovedet. Og den mulighed har de ellevilde tilskuere ædt råt.

Over 94.000 tilskuere havde købt billet til lørdagens kampe på det berømte tennisanlæg, og det er ny dagsrekord under den prestigefyldte grand slam. Aussie-publikummet har længtes efter det!