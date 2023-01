Lyt til artiklen

Holger Rune-interessen banker i vejret ligesom de glohede temperaturer på tennisanlægget i Melbourne.

For med den unge danskers avancement til tredjerundekampen, som skal spilles natten til lørdag (dansk tid), begynder det nemlig at ligne noget, der har en (MEGET) lille snert af et rød-hvidt eventyr ved Australian Open.

Flere af de store stjerner er på chokerende vis allerede blevet kylet ud af den prestigefyldte grand slam-turnering, og det blot 19-årige stortalent lugter for alvor tennisblod Down Under.

B.T. giver dig her tre ting, som vi lærte fra femtedagen af Australian Open:

Andy Murray raser over arrangørerne. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Andy Murray raser over arrangørerne. Foto: HANNAH MCKAY

RASENDE SUPERSTJERNER

'Latterligt!' og 'respektløst!'. De store svinere stod nærmest i kø, da de to superstjerner Andy Murray og Thanasi Kokkinakis kom med voldsom kritik af arrangørerne efter deres historiske nattedrama.

For med de ekstremt sene kampe, der ofte bliver afviklet under Australian Open, er der nemlig stor risiko for, at de mange tilskuere ender med at sidde udmattede til langt ud på natten på Melbourne Park. Noget, der altså nu har fået flere spillere til at reagere kraftigt på turneringsplanen.

Casper Ruud er ligesom syv andre spillere, der har været med i Netflix-serien 'Break Point', sendt ud af Australian Open. Foto: MARTIN KEEP Vis mere Casper Ruud er ligesom syv andre spillere, der har været med i Netflix-serien 'Break Point', sendt ud af Australian Open. Foto: MARTIN KEEP

DER HVILER EN FORBANDELSE

Flere af de største stjerner er allerede rejst hjem fra Australian Open, efter de på chokerende vis er blevet sendt ud af turneringen.

Taylor Fritz, Casper Ruud og Matteo Berrettini er blandt andre kørt retur til lufthavnen, og hvis man på nogen måde er overtroisk, så skal der ikke ret meget til, før man sætter lighedstegn mellem deres exitter og så den realitet, at de alle har været med i den nye Netflix-serie 'Break Point'.

Hele otte ud af de ti spillere, der er en del af serien, er nemlig ikke længere en del af Australian Open-feltet. Der må hvile en forbandelse over serien. Heldigvis er Holger Rune først annonceret som ny filmstjerne i Netflix-satsningen til næste sæson.

Foto: SANDRA SANDERS Vis mere Foto: SANDRA SANDERS

RUNE BLÆST OMKULD

Hvis Holger Rune på nogen måde var i tvivl, da han vågnede torsdag morgen, om han har australiernes opbakning, så manede det efterfølgende træningspas den tvivl til jorden.

For mens danskeren løb rundt på træningsanlægget i bagende hede, var der propfyldt ude på lægterne med fans, der ville have et glimt af den danske verdensstjerne.

Rune-hypen er enorm, og nu er det ikke længere kun danske tennisfans, som gerne venter i timevis på et billede eller en autograf fra ham.