For tre uger siden mistede den australske tennisspiller Li Tu sin mor.

Han havde kun talt med sin familie om morens kræftsygdom og den efterfølgende død. Ingen i tennisverdenen vidste noget.

Dagen efter morens begravelse, fløj 26-årige Li Tu til Korea, hvor han skulle spille ATP Challenger-turneringen i Sydkoreas hovedstad, Seoul.

I løbet af tre uger kæmpede Li Tu sig gennem kampene, hvor han vandt over sine australske kollegaer Christopher O'Connell og James Duckworth i henholdsvis kvart- og semifinalen.

I finalen slog han kinesiske Wu Yibing, og så kunne han ikke holde det hemmeligt længere.

Efter, at Li Tu havde sikret sig sin første ATP-titel nogensinde, brød han sammen på banen.

»At være i stand til at gøre det dagen inden hendes fødselsdag, var virkelig specielt. Det er et af de bedste minder, jeg har,« fortalte Li Tu efter kampen ifølge Daily Mail.

Li Tu kunne ikke holde tårerne tilbage, da sejren var en realitet.

Også på sin Instagram, brød den australske spiller tavsheden om sin mors død.

'Det har været de to hårdeste måneder i mit liv. At se dig kæmpe mod kræft hver dag, mens du langsomt mistede dine sanser. Jeg fortsatte tennistræningen, fordi du ubarmhjertigt sagde, at du blev bedre. Jeg var ved din side, mens du tog dit sidste åndedrag 24. september, og du var omgivet af vores familie, som elsker dig så højt,' skriver han og fortsætter:

'Et par dage inden du døde, sagde du 'Vi ses i Korea', og jeg brød sammen i gråd. Jeg kom til Korea dagen efter din begravelse, jeg var ikke sikker på, at jeg kunne klare det, men før hver kamp kiggede jeg op på himlen, og jeg kunne ikke undgå at smile, da jeg så dig. Vi gjorde det, mor.'

Med sejren i ATP Challenger-turneringen rykkede Li Tu 100 pladser op på verdensranglisten og befinder sig nu som nummer 190.